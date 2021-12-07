Hertz電動車策略利多 激勵股價漲近8% 高盛估特斯拉日租金逾100美元

高盛分析師 Stephen Grambling 週一追蹤報告估計，美國汽車租賃公司 Hertz (HTZ-US) 對租用特斯拉 (TSLA-US) 車的顧客收取日租金逾 100 美元，遠高於車隊中其他車款平均每日 60 美元的租金。

Hertz 上個月宣布，將採購 10 萬輛特斯拉車於 2022 年底前交付，令特斯拉車在旗下車隊中佔比超過 20%。特斯拉隨後對 Hertz 的採購提出了一些質疑。

隨著越來越多特斯拉車加入 Hertz 車隊，倘若 Grambling 對當前特斯拉定價的估計成立，那麼 Hertz 砸重金添購電動車之舉將是成功策略。

Grambling 指出，Hertz 在出售車輛時也受益於二手車市場的強勁力道。「Hertz 以更高的殘值出售二手內燃機汽車，以部署特斯拉車。」

Grambling 估計，Hertz 內燃機車款平均每輛入手價 26600 美元，使用期限 18 個月，出脫價 2.1 萬美元，折算每個月折舊與利息費用 357 美元。

Grambling 預估，Hertz 每輛特斯拉車入手價為 4.2 萬美元，使用年限為 4 年，再以 23500 美元二手出售，每輛電動車每月折舊與利息費用為 458 美元。

儘管比起內燃機車，特斯拉車使用期限較長 (最高 4 年)，且殘值較高，但特斯拉車的折舊仍較高，然而特斯拉日租金高昂，足以讓 Hertz 抵銷持有成本。

Hertz 的交易也令特斯拉受惠，因為這讓上千名 Hertz 顧客有機會付費「體驗」特斯拉電動車，而此點目前似乎有強勁的消費者需求。

Hertz 沒有對 Grambling 所做的特斯拉租車費率估計發表評論。

Grambling 給予 Hertz 股票「中立」評級，目標價 32 美元。

華爾街樂觀看待 Hertz 電動車策略

摩根大通分析師 Ryan Brinkman 已開始追蹤 Hertz ，並給予「加碼」評級，目標價 30 美元，主張該公司的資產負債表紮實，且擁有「非常強勁的行業和宏觀順風」，且與勁敵 Avis Budget Group (CAR-US) 估值相較便宜。

週一 Hertz 大漲 7.98%，收 25.98 美元。

Hertz 於 11 月發行股票，該公司稱其為 6 月下旬破產以來的「重新 IPO」。

「由於半導體晶片短缺，導致二手車價格飆升，有利於車隊折舊價，且租賃車供需失衡，租車業每日營收急遽增加。」Brinkman 寫道。

Brinkman 給予的 30 美元目標價等於其 2023 年 Ebitda 16.5 億美元的 8 倍。

Brinkman 估計 Hertz 今年 Ebitda 22 億美元，明年 Ebitda 20 億美元，今年的數據超越了該公司財測範圍 (20 億美元至 21 億美元)。他估計 2022 年調整後 EPS 2.60 美元，接著 2023 年降至 2 美元。

德銀分析師 Chris Woronka 週一開始追蹤 Hertz 股票，並給予「買進」評級，目標價 34 美元，等於其 2023 年 Ebitda 16 億美元的 10 倍。

「 Hertz 和 Avis 之間的估值差距大到不合邏輯，且 Hertz 近期宣布執行庫藏股 20 億美元相當積極，足以買回 17% 公司股份。」Woronka 寫道。