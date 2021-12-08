〈美股熱門股〉蘋果獲大摩青睞逾3% 瑞銀上調特斯拉目標價勁揚4%

大摩看旺蘋果新品 上漲 3.54%

蘋果 (AAPL-US) 獲摩根士丹利分析師看好 VR、自駕車新品潛力，上調目標價至每股 200 美元，提振周二（7 日）股價上漲 3.54% 至每股 171.18 美元，盤後續揚 0.71%。

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 維持對蘋果的「增持」（Overweight）評等，將目標價自每股 164 美元調升至每股 200 美元，指出該公司的虛擬實境產品如眼鏡、頭戴式裝置，以及即將問世的自駕車等新品，具推升股價走高的潛力。

Huberty 說，隨時間推移，新產品與服務對蘋果持續對營收貢獻而且相當可觀，雖然蘋果股價似乎未受新品消息影響，但在明年推出虛擬實境（VR）/ 擴增實境（AR）產品後，情況將有所改善，這些新品的價值，最終會反映在蘋果股價上。

此外，Huberty 對 iPhone 需求在即將進入購物季減弱不以為然，他認為手機與 App Store 的營收在 12 月可能出現意外成長，並上調該公司第四季的財報預期，稱隨著供應鏈中斷情況緩解，iPhone 供應狀況應有所改善。

瑞銀上調特斯拉目標價 勁揚 4.24%

特斯拉 (TSLA-US) 在瑞銀分析師訂出每股 1,000 美元的目標價，並指出該公司在 2022 年將無人能出其右的評論後，特斯拉周二股價勁揚 4.24% 至每股 1,051.75 美元，終結連 4 個交易日跌幅脫離熊市。

瑞銀分析師 Patrick Hummel 表示，特斯拉透過垂直整合獲得晶片與電池供應，使其在競爭對手中脫穎而出，有助該公司鞏固全球電動車市占約 20% 左右的領導地位。

Hummel 說：「我們大幅提高目標價，反映這種無人能出其右的領導地位，而現在的股價完全反映出這種陡峭的曲線。」

Hummel 預測，特斯拉的汽車銷量將從 2021 年的 89.4 萬輛成長至 2022 年的 140 萬輛並在 2025 年達到 290 萬輛，超越競爭對手 BMW、賓士，等到 2030 年，特斯拉電動車總銷量將占全球汽車銷售量的 50%。

此外，Hummel 表示特斯拉另一大優勢是軟體業務的發展性，預料該業務將在 2025 年後對營收有更大貢獻，甚至提高公司獲利。

Hummel 維持對該股「中性」（Neutral）評等，但把每股目標價從每股 725 美元大幅提升至每股 1,000 美元。

在 FactSet 調查的 41 位分析師中，有 17 位給予特斯拉「買入」（Buy）或「增持評」等、12 位將該股評為「持有」（Hold）、另外 12 位則評為「賣出」（Sell），平均目標價訂為每股 851.09 美元。

星巴克前景俏 漲 2.56%

星巴克 (SBUX-US) 周二股價上漲 2.56% 至每股 116.26 美元，此前 MKM Partners 表示該股近期不佳表現創造買入機會，將股從「中性」升評至「買入」，並把目標價從每股 114 美元上調至 130 美元。

MKM Partners 分析師 Brett Levy 在一份研究報告中表示，對星巴克長期前景看好，但也表示在當前的背景、投資與基本面的影響下，可能會拖累該公司近期的表現。

Levy 表示，星巴克最新的財報讓投資人得以重新窺見品牌 DNA，該公司秉持以人為本與文化至上的精神使其銷售復甦與強大技術措施的舉措黯淡不少。

Levy 說，星巴克在整個系統中投入約 10 億美元用於年度獎金與福利的決定，雖然短期對基本面造成影響，不過該公司透過將「合作夥伴」與客戶擺在首位的營運策略，隨時間推移將進一步提高營收與獲利。