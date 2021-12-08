輝瑞CEO：Omicron傳染力強 恐產生更多新冠變種病毒

輝瑞公司執行長 Albert Bourla 周二（7 日）表示，新冠變種病毒 Omicron 雖然似乎比先前的病毒株更溫和，但傳染性也更強，未來可能產生更多變種病毒。

Bourla 表示，他不認為病毒傳播速度快是個好消息，傳得快有可能容易出現新的變種病毒，這是最糟糕的結果。

美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）博士日前說，根據上周末來自南非的報告顯示，Omicron 並不如最初擔心的那樣嚴重，但仍然需要更多資訊來評估其所帶來的風險。

南非醫學研究理事會（SAMRC）上周六的報告指出，過去兩周感染 Omicron 的患者，大多不需要使用氧氣機，症狀較輕。

不過 Bourla 警告，目前很難從南非的 Omicron 感染案例中得出結論，因為其中僅有 5% 感染例患者年齡超過 60 歲，而較年輕的感染者病例通常症狀也較輕。他補充說道，南非愛滋感染率高，也會導致更嚴重的症狀反應，較不容易判斷實際感染狀況。

Bourla 預估在未來幾周內，Omicron 的感染病例將從幾十例激增至數百萬例，因此，可能在年底前才能更了解該病毒的臨床表現。

Bourla 表示，輝瑞能在 2022 年 3 月前研發出一款對抗 Omicron 的疫苗，但目前還不清楚是否有研發必要，未來幾周將先確認目前的疫苗是否能提供足夠的保護力對抗該病毒株。

此外，Bourla 對公司研發的 Paxlovid 有信心，認為此藥能有效對抗迄今為止包括 Omicron 在內的變種病毒。

截稿前，輝瑞 (PFE-US) 股價大致持平，略跌 0.08%，每股暫報 51.36 美元。