勞工短缺 星巴克調薪搶人 明年夏季前最低時薪升至15美元

星巴克 (SBUX-US) 週三 (27 日) 宣布，美國門市店員 2022 年將至少調漲薪資 2 次，在夏季之前將最低工資提升至時薪 15 美元。

後疫情時期，需求開始回升，此間各家餐館、酒吧都在努力朝聘徵才。達美樂披薩 (DPZ-US)、麥當勞 (MCD-US)、Chipotle Mexican Grill (CMG-US) 、旗下擁有漢堡王、Tim Hortons、Popeyes 等品牌的餐飲品牌國際公司 (QSR-US) 均曾表示，他們在第三季面臨到勞動力問題，令其美國銷售承壓。

產業專家和經濟學家曾指出了一些勞動力短缺的原因，包括對新冠病毒的擔憂、托兒困難，以及轉投工資更高的工作 (例如亞馬遜倉庫工人) 等。

另外，星巴克紐約 Buffalo 地區少數員工試圖組建工會，以解決長期人手不足在內的眾多問題。

星巴克表示，工作滿 2 年以上的門市店員在 1 月下旬將調薪高達 5%，年資 5 年以上的店員則可享受到 10% 的加薪。

星巴克計畫明年夏季進行第二次薪資調漲，將其平均工資調升至時薪 17 美元。目前平均時薪為 14 美元，調薪後的最低工資將為時薪 15 美元，而某些市場的員工可賺取高達 23 美元的時薪。

星巴克上一回調漲薪資是去年 12 月，當時執行長 Kevin Johnson 表示，公司將在未來 3 年間將時薪調升至 15 美元，但週三宣布後，這個里程碑將較計畫提前實現。

除了加薪以外，星巴克也將提供 200 美元的推薦獎金，並在全美市場增加招聘。該公司並致力創新方法，令員工工作方式更便利。