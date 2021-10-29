〈財報〉成本攀高、疫情挫傷中國業績 星巴克Q4不如預期 盤後跌逾4%

星巴克周四（28 日）盤後公布 2021 會計年度第四季財報，由於成本上漲，以及海外核心市場中國的銷售受疫情影響下滑，營收表現不及分析師預料，盤後股價下跌逾 4%。

FY 2022 財測

星巴克預估 EPS(GAAP) 將縮水 4%，經調整後 EPS 將成長至少 10%，遜於華爾街分析師預測的 3.73 美元。

由於員工薪水上漲，第二季獲利將達到最低點，不過將在下一季達到高峰。

全球同店銷售額保持較高個位數成長率，淨銷售額將介在 325 億至 330 億美元之間，優於華爾街分析師預估 320.7 億美元。

全球新增約 2,000 家門市，其中約四分之三設在美國以外地區。

未來三年內啟動規模 200 億美元的庫藏股計畫，並配發現金股利。

2023 年度營益率維持 18% 至 19% 成長率。

FY 2021 Q4（截至 10/3 ）財報關鍵數據

調整後每股獲利（EPS）：1 美元 vs. 0.99 美元（Refinitiv 調查分析師預估）

淨營收：81 億美元，年增 31% vs. 82.1 億美元（Refinitiv 調查分析師預估）

淨利：17.6 億美元 ，去年同期 3.926 億美元

全球同店銷售成長：年增 17% vs. 18.3%（StreetAccount 調查的分析師預期）

星巴克第四季在美國同店銷售成長 22%，兩年來成長 11%，客戶平均每筆消費增加 3%，忠誠度計畫中有 2,480 萬名活躍會員，比去年同期成長 28%，第四季中有 51% 的顧客是其獎勵會員。

星巴克營運長兼北美區總裁 John Culver 表示，店內尖峰時間已恢復疫情前水準，不過卻面臨人力短缺問題。該公司日前宣布在明年至少為員工加薪兩次，並且將最低薪資提高至每小時 15 美元。

星巴克國際市場成長平淡，同店銷售額僅成長 3%，星巴克最大海外市場中國的同店銷售額下降 7%，低於該公司先前預估的持平。執行長 Kevin Johnson 表示，這是因為中國門市在 8 月旺季時，有約八成店家受到疫情影響所致。

Johnson 樂觀表示，公司正準備迎接破紀錄的銷售，預計禮品卡銷售增加至 30 億美元。

有分析師認為，隨著防疫限制放寬、預計在中國開設更多間門市促進營收成長，中國市場目前的壓力應該是暫時的。

受財報表現不佳影響，星巴克 (SBUX-US) 盤後股價下跌 4.11% 至每股 108.55 美元。