美股重點新聞摘要2021年12月07日

今日操盤前瞻

中國 11 月進出口

澳洲央行 12 月利率會議

歐元區第三季 GDP 終值

美中緊張！白宮宣布外交抵制冬奧 眾院將表決新疆人權法案

全球兩大經濟體緊張情勢正在加劇，美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 周一 (6 日) 表示，本周將就懲罰中國對待維吾爾族人權法案進行投票，此外，白宮也正式宣布外交抵制明年 2 月舉行的北京冬季奧運。閱讀全文...

併安謀前景黯淡 Nvidia 收黑 2% 繼超微後也落入修正領域

輝達 (Nvidia) 股價周一 (6 日) 收黑逾 2%，加入超微 (AMD) 的行列，進入自高點回跌 10% 的修正領域。閱讀全文...

豐田汽車砸 12.9 億美元在美蓋首座電池廠 估創造逾千個就業機會

豐田汽車周一（6 日）宣布斥資 12.9 億美元，在北卡羅來納州興建一座新的電動車電池工廠，可望創造 1,750 個職缺，預定 2025 年投產。豐田表示，該廠距離自家的美國車廠較近，可降低成本與供應鏈中斷風險。閱讀全文...

南韓分析師：Omicron 料成提振晶片需求的一大利多

南韓分析師認為，除了供應鏈瓶頸逐步緩解外，Omicron 引爆新一波疫情，也可望成為提振市場晶片需求的利多因素。閱讀全文...

特斯拉太陽能板缺陷問題遭 SEC 調查 盤中重挫市值一度跌落 1 兆美元

路透周一（6 日）報導，美國證券交易委員會（SEC）的一封信顯示，該機構已對特斯拉的太陽能板缺陷問題展開調查，負面消息影響特斯拉盤中下跌近 4%，股價跌破 1000 美元，市值也掉出 1 兆美元。閱讀全文...