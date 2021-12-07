Lucid傳遭SEC調查 股價重挫逾5%

電動車新創公司 Lucid(LCID-US) 周一（6 日）遭美國證券交易委員會（SEC）調查，SEC 要求該公司提供與特殊目的收購公司（SPAC）借殼上市的資料，Lucid 股價應聲重挫逾 5%。

Lucid 上周五（3 日）收到 SEC 傳票，要求提供借殼上市資料，該公司周一說，「調查似乎涉及本公司（Churchill Capital Corp）和 Atieva Inc 之間的業務合併，以及某些預測和聲明」，目前正在全力配合調查。SEC 拒絕置評。

今年早些時候，Lucid 與花旗前執行長 Michael Klein 的 Churchill Capital 合併以借殼上市，市值達到 240 億美元，為 SPAC 領域的大型交易案之一。

Guidehouse Insights 的汽車分析師 Sam Abuelsamid 表示：「問題在於，很多採取借殼上市的公司發展還不構成熟，不足以視為一家有生存能力的公司。」

Lucid 股價周一尾盤重挫 5.1% 至每股 44.86 美元，盤中一度暴跌 19.5%。其他透過 SPAC 上市的電動車新創公司股票也受累下跌，Canoo(GOEV-US) 下跌 4.81%、Faraday Future(FFIE-US) 下跌 7.53%，兩家公司對此並未置評。

多數透過借殼上市的新創電動車公司正受到 SEC 的調查，這些公司皆急於增加產能並企圖趕上特斯拉 (TSLA-US)。

其中 Nikola(NKLA-US) 正在配合 SEC 調查，擬支付 1.25 億美元解決詐欺官司，而 Lordstown(RIDE-US) 則是因汽車訂單與 SPAC 交易接受調查，Fisker(FSR-US) 則表示公司並未受到調查。

CFRA 分析師 Garrett Nelson 表示，自 Nikola 創辦人與前執行長的聲明導致三起詐欺官司後，新的電動車新創公司必然會面臨更嚴格的審查。