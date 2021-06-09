〈美股熱門股〉Clover Health散戶瘋買飆逾85% 晶片商Marvell大漲5%

Reddit 散戶瘋買，Clover Health 飆漲 85.82%

醫療保險新創公司 Clover Health(CLOV-US) 成為散戶新的進攻目標，周二 (8 日) 股價一度飆逾 106%，終場上漲 85.82%，每股收 22.15 美元。

Clover Health 透過有「SPAC 之王」稱號的創投家 Chamath Palihapitiya 底下的 SPAC 借殼上市。QuiverQuant 網站數據顯示，「Clover」成了線上聊天室裡提及最多次的名字。

據 FactSet 數據，目前 Clover Health 的成交量已逾 4 億股，遠高於 30 天平均成交量 2,200 萬股。此外溫蒂漢堡 (WEN-US) 也出現散戶敲進買盤，上漲 25.85%。

Marvell Technology 財報告捷、分析師唱旺，上漲 5.1%

美國晶片廠邁威爾（ Marvell Technology）(MRVL-US) 日前公布首季財報營收、獲利表現亮眼，獲投資機構青睞，Stifel 重申買入評等、摩根大通青睞恢復其增持評等，激勵周二股價上漲 5.1% 至每股 50.73 美元。

Marvell 周一公布 2021 會計年度首季淨損 8,824 萬美元，合每股虧 0.13 美元，較去年同期淨損 1.313 億美元或每股虧 0.17 美元有所收斂，經股權激勵制度與無形資產攤銷等因素調整後，每股獲利 0.29 美元。首季營收較去年同期成長 20% 至 8.23 億美元。

Marvell 執行長 Matthew Murphy 表示，預計全球晶片荒將在今年下半年緩解，不過半導體產業要達到供需平衡還需一大段時間。

Generac Holdings 後市看俏，勁揚 6.32%

券商 KeyBanc 看好未來發電機需求升溫，將 Generac Holdings(GNRC-US) 股票評等從持股觀望上調至增持後，該股周二上漲 6.32% 至每股 350.80 美元。

KeyBanc 分析師 Jeffrey Hammond 指出，Generac 在家用發電機市場占比高，而民眾對電源穩定供應的擔憂將增加對家用發電機的需求，因此看好該公司後市發展，將目標價訂為 400 美元。

Guggenheim 分析師認為，Generac 未來發展潛力可期，將該檔股票列為發電產業首選。