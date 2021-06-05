〈美股熱門股〉顯卡需求強勁Nvidia股價刷52周新高 DocuSign大漲近20%

顯卡需求強勁，Nvidia 上漲 3.59% 改寫 52 周新高

Nvidia(NVDA-US) 獲投資機構 Evercore ISI 青睞列為首選且後市看俏，周五（4 日）股價上漲 3.59% 至每股 703.13 美元，盤中一度漲至 704.43 美元，改寫 52 周新高。

Nvidia 日前公布首季財報，獲利表現出色，遊戲、資料中心業務表現強勁。 Evercore ISI 表示，儘管加密貨幣動盪加劇、晶片短缺情形尚未緩解，但仍看好未來遊戲需求將強勁成長，也認為投資人不需對該公司遊戲業務過度擔憂。

DocuSign 後市看旺，勁揚 19.76%

雲端電子簽名平台 DocuSign(DOCU-US) 首季財報告捷，營收年增 58% 至 4.7 億美元、每股獲利報 0.44 美元，皆優於分析師預期，激勵周五股價勁揚 19.76% 至每股 233.24 美元。

DocuSign 執行長 Dan Springer 認為，無論未來工作型態是在家辦公與否，潛在市場都將龐大，後市營運有大幅成長空間，提出優於預期的第二季與全年財測。

此外，各家投資機構也紛紛給予 DocuSign 的首季業績表現高度讚揚，投資銀行 William Blair 形容是巨大的成功，而摩根士丹利則說該公司正在「全速運轉」。

百健阿茲海默新藥有望過關，大漲 4.99%

美國製藥大廠百健（Biogen）(BIIB-US) 周五股價上漲 4.99% 至每股 286.14 美元，盤後續揚 1.77%，美國食品藥物管理局 (FDA) 將於下周一決定是否批准該公司阿茲買默症治療藥物，目前市場對新藥過關持樂觀態度。

倘若百健阿茲海默新藥過關，其合作的日本藥廠衛采（Eisai）也將受惠上漲，不僅如此，持有大量百健股票的 iShares 那斯達克生技 ETF（iShares Nasdaq Biotechnology ETF,IBB）也可能因此出現大幅變動。

不過，即使百健新藥獲准，分析師對藥物銷售預測也較為保守，FactSet 分析師目前預估新藥 2023 的銷售額為 16 億美元，低於 3 月底預測的 20 億美元。