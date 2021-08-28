〈美股熱門股〉邁威爾Q2財報不符高預期跌3% 莫德納疫苗出包遭調查跌逾4%

邁威爾 Q2 財報優預期 仍跌 3%

網路晶片商邁威爾科技（Marvell）(MRVL-US) 公布第二季財報優於分析師共識預期，並對資料中心業務發布樂觀展望，但財報未能達到投資人高預期，周五（27 日）股價挫跌 3% 至每股 61.34 美元。

邁威爾第二季營收年增 48% 至 10.76 億美元，符合分析師預期，淨損 2.764 億美元，較去年同期擴大，但經無形資產攤銷、股票獎勵等項目調整後的每股獲利 0.34 美元，優於分析師所估的每股獲利 0.31 美元。

該公司預估，第三季每股獲利將介於 0.35 至 0.41 美元之間，營收約在 11.1 億至 11.8 億美元之間，而分析師預估第三季每股獲利為 0.37 美元，營收為 11.3 億美元。

邁威爾執行長 Matt Murphy 表示，預期在雲端資料中心市場帶動下，第三季營收仍將比去年同期成長，此外，5G 業務第三季營收可望交出兩位數季增幅的強勁表現，第四季還會繼續大幅成長。

美銀證券分析師 Vivek Arya 表示，投資人預期邁威爾業績應該會有更好的表現，類似 AMD(AMD-US) 或 Nvidia(NVDA-US)，可能因此感到失望。Arya 說，建議投資人可以忽略短期「雜音」，聚焦在該公司的數據中心、無線業務與強大的產品組合方面的成長。

Jefferies 分析師 Mark Lipacis 對該公司財報滿意，將目標價從每股 72 美元上調至每股 78 美元，並在報告中重申以資料中心市場來看，邁威爾是首選。

莫德納疫苗出包遭 EMA 調查 下跌 4.52%

莫德納 (MRNA-US) 日前傳出日本疫苗汙染事件，目前歐盟已著手調查該批汙染疫苗問題，投資人擔心後續問題會擾亂該公司疫苗生產，周五股價下跌 4.52% 至每股 382.22 美元。

日本周四傳出莫德納部分藥瓶汙染現象，厚生勞動省表示已停用約 160 萬劑疫苗，該批疫苗是由西班牙藥廠代工。歐洲藥品管理局（EMA）周五表示，目前正在對該藥廠進行調查，但在初步評估後未發現有汙染疑慮，因此准許該工廠繼續生產疫苗。

投資人擔心後續可能會有更多問題影響莫德納疫苗生產，若未來生產停滯，可能會影響該公司疫苗銷售。然而巴隆周刊報導，問題或許沒有想像中嚴重，雖然日本暫停約 160 萬劑疫苗，但目前未傳出任何安全問題。或許莫德納目前面臨的問題是股價過高，因此任何風吹草動都會讓投資人有拋售的理由，造成股價下滑。

派樂騰利空不斷 重挫 8.55%

美國健身器材公司派樂騰（Peloton）(PTON-US) 日前公布黯淡的財報後，周五表示美國監管機構正對跑步機事故進行調查，負面消息不斷影響公司股價下跌 8.55% 至每股 104.34 美元。

派樂騰在送交給美國證券交易委員會（SEC）的文件中提到，公司已收到美國司法部與美國國土安全部傳票，要求提供健身器材傷人的相關資料。派樂騰表示將會配合任何一項調查，不過目前無法預測調查結果或持續時間，以及影響範圍。

派樂騰在今年 5 月傳出家跑步機造成用戶死傷意外，隨後該公司執行長 John Foley 發表聲明道歉，並且召回約 12 萬台跑步機維修。