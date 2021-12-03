SEC敲定審查監管細節 多家中企恐面臨下市危機

美國證券交易委員會（SEC）周四（2 日）敲定「外國公司問責法案」（HFCAA）細節，新法上路後，在美上市的外國公司若不符合監管機構審計規範將遭下市，多家拒絕接受審查的中國和香港企業恐將遭殃。

新法允許 SEC 將連續三年未通過美國上市公司會計監督管理委員會（PCAOB）審查的外國企業摘牌，此外，如果公司被 SEC 列為「委員會認定的發行人」，該公司必須提交文件，證明自己並非政府所有或控制。

其他細節還包括，公司必須在年報中詳細說明政府持有的股份百分比、政府實體是否擁有控股權，以及每位中國共產黨員在董事會任職的成員姓名。

SEC 的新規是中美兩國監管機構間角力的最新進展，目前在美上市的中國企業拒絕 PCAOB 審查，新規定可能導致 200 多家中企被踢出美國的交易所。

雖然近期的緊張局勢主要圍繞中國在美上市的空殼公司，但周四最終敲定的法案可回溯至十幾年前。HFCAA 最早在 2020 年由美國前總統川普時期簽署，目的是要 SEC 嚴格限縮企業在美國證券交易所上市標準。

SEC 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 在聲明中表示，如果想在美國發行證券，就必須接受 PCAOB 的審查，但目前中國企業卻從未接受過審查。

中國的阿里巴巴集團與百度一直以來拒絕美國監管機構對其進行審查，讓 SEC 頭痛已久，此外由於美中兩國關係日益緊張，再加上瑞幸咖啡的假帳醜聞，讓 SEC 對監管中企越來越重視。

新法規公布後，那斯達克金龍中國指數（Nasdaq Golden Dragon China Index，代號 HXC) 跌幅一度達到 3.8%，尾盤跌幅收斂仍挫 2.09%。該指數追蹤 98 家在美上市、大部分業務都在中國運作的企業。

此外，消息也挫傷在美掛牌中概股股價，拼多多 (PDD-US) 挫跌 4.56%，阿里巴巴 (BABA-US) 跌 0.40%、京東 (JD-US) 跌 0.85%。