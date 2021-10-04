Marvell執行長：晶片短缺問題恐將持續至2022年後

據報導，半導體公司 Marvell Technology(MRVL-US) 執行長 Matt Murphy 表示，晶片短缺阻礙了從汽車、電腦、電器到牙刷等產品的生產，預期短缺將持續到 2022 年，甚至可能延續。

Murphy 說：「如今半導體的每一個終端市場都在增長，我在這個職業工作了 27 年，從未見過這種情況發生。如果一切的需求維持和現在一樣，對半導體業將會是非常痛苦的時期，持續 2022 年一整年。」

不過，AMD 執行長 Lisa Su 上週才表示，半導體業總是經歷起起落落的周期，有時需求超過供應，有時相反。雖然她預計 2022 年上半年供應可能依舊很緊張，但隨著製造能力的開放，下半年的情況將有所緩和。

Su 指出，新工廠的建設通常需要 18 到 24 個月，在某些情況下甚至更長。但是，這些投資可能是在一年前就已經開始的。

儘管如此，Murphy 認為，儘管有多家晶片製造商宣布擴產計劃，但他認為要到 2023 和 2024 年供應才會改善，因此會有痛苦時期。他指出，直到市場對某些需要使用到晶片的產品需求下降，短缺的問才有望得到解決，而需求放緩最可能來自個人電腦市場等領域。

IDC 的數據顯示，2020 年個人電腦的銷量超過 3 億台，高於 2019 年的 2.68 億台。有部分分析師預測，未來幾年個人電腦的銷量將超過 4 億台。

晶片短缺的問題對汽車業的打擊最大，美國第三季汽車銷量較去年同期大跌了 30% 以上。產業估計，與晶片短缺相關的問題，使得第三季銷量至少下降 13%。不過，有部分汽車製造商預期，相關問題很快就能得到解決。