〈美股盤後〉Omicron恐已進入美國社區 波音領軍道瓊升逾600點

Omicron恐已進入美國社區 波音領軍道瓊升逾600點 (圖片：AFP)
Omicron恐已進入美國社區 波音領軍道瓊升逾600點 (圖片：AFP)

儘管美國接連通報第二起 Omicron 確診，且 Omicron 恐已進入美國社區，週四 (2 日) 華爾街逢低買進迎反彈，OPEC+ 堅持其逐步提高產量的政策後，油價和能源股走高，美債殖利率走升，帶動金融股勁揚，波音 737 MAX 獲中國適航指令而飆高，道瓊收紅超過 600 點，創 2020 年 11 月 9 日以來最佳漲幅，標普升逾 1.4%，為 10 月 14 日以來最佳表現。

政經消息，美國國會臨時撥款法案將在週五 (3 日) 到期，週四美國兩黨達成協議，眾議院計畫通過一項臨時資金法案，以維持政府運作，避免關門危機。

200 多家中概股恐遭強制下市！美國證券交易委員會 (SEC) 週四宣布實施一項新規則，要求外國公司在三年內接受美國會計審查，否則將面臨納斯達克和紐約證券交易所下市的風險。

美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 公布第二例 Omicron 確診 (圖片：AFP)
美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 公布第二例 Omicron 確診 (圖片：AFP)

美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 公布第二例 Omicron 確診，患者同樣已完整接種 COVID-19 疫苗，出現輕微症狀，但無非洲旅行史，近期僅到過紐約，Omicron 恐已進入美國社區，

拜登政府正收緊往返美國和美國境內旅行規定，要求所有入境美國的國際旅客在出發前 24 小時內進行病毒檢測，並將對所有美國國內航班和公共交通工具的口罩令延長至 3 月 18 日，但不考慮擴大疫苗接種範圍和進行封鎖。

Omicron 蔓延多國，美股為之震盪，美國財政部長葉倫認為，新型變種病毒可能會加劇供應鏈問題和抑制需求，對全球經濟構成重大威脅。

倫敦帝國理工學院免疫學教授奧特曼 (Danny Altmann) 指出，感染 Omicron 的入院患者是未接種疫苗的人，代表接種疫苗仍為人們提供部分保護，此消息有助於安撫市場。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 2.64 億例，死亡數突破 523 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 80.5 億劑疫苗。

週四 (2 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 617.75 點，或 1.82%，收 34,639.79 點。
  • 那斯達克指數上漲 127.27 點，或 0.83%，收 15,381.32 點。
  • 標普 500 指數上漲 64.06 點，或 1.42%，收 4,577.1 點。
  • 費城半導體指數上漲 0.1 點，或 0.01%，收 3,810.8 點。
標普 11 大板塊氣勢如虹，全面上揚，工業、能源和金融板塊領漲。(圖片：finviz)
標普 11 大板塊氣勢如虹，全面上揚，工業、能源和金融板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅 Alphabet 獨強。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.61%；Meta (FB-US) 跌 0.068%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 1.36%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.18%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.18%。

道瓊成分股以波音領漲。波音 (BA-US) 暴漲 7.54%；美國運通 (AXP-US) 上漲 4.47%；Visa (V-US) 上漲 4.28%；Salesforce (CRM-US) 上漲 3.86%；沃爾瑪 (WMTUS) 下跌 1.22 %。

費半成分股漲跌互見。AMD (AMD-US) 上漲 1.05%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲  2.20%；英特爾 (INTC-US) 上漲  1.85%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.42%；美光 (MU-US) 下跌  2.67%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.80%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.89%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.66%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.65%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.04%。

企業新聞

Nvidia (NVDA-US) 上漲 2.20% 至每股 321.26 美元。美國聯邦貿易委員會 (FTC) 週四對 Nvidia 斥巨資收購 Arm 提起反壟斷訴訟，FTC 競爭局代理局長 Holly Vedova 聲明指出，這件提議合併案將使 Nvidia 有能力和動機利用其對這一技術控制來削弱競爭對手、減少競爭，最終導致產品品質下降、創新減少、價格上漲和選擇減少。

蘋果 (AAPL-US) 跌 0.61% 至每股 163.76 美元。蘋果傳出 iPhone 13 需求轉弱且情況可能延續到明年，但投行 Wedbush 表示，進入假日旺季後，iPhone 13 的銷售情況比預期要強勁得多。

波音 (BA-US) 週四飆漲 7.54% 至每股 202.38 美元，創下 2 月 24 日以來最佳日。停飛 2 年後，波音 737 MAX 週四重新獲中國民用航空局 (CAAC) 適航許可，意味距離在中國復飛將更近一步。

經濟數據

  • 美國上周 (11/27) 初領失業金報 22.2 萬人，預期 24 萬人，前值自 19.9 萬人下修至 19.4 萬人
  • 美國上周 (11/20) 續領失業金報 195.6 萬人，預期 200.2 萬人，前值自 204.9 萬人上調至 206.3 萬人

華爾街分析

LPL Financial 首席市場策略師 Ryan Detrick 表示：「Omicron 來襲前，標普指數連續 29 天漲跌幅度都沒超過 1%，但近五個交易日經歷劇烈波動，並在美股近期疲軟之後，買家開始進駐並推高股市，但 Omicron 的不確定性仍然存在。」

投行 Baird 投資策略分析師 Ross Mayfield 認為：「近期的疲弱走勢實際上與聯準會 (Fed) 的轉向有關，而 Omicron 只是為此次拋售提供更明顯說法，美股長期表現將取決於 Fed 2022 年退場是更加激進還是會踩刹車。」

市場密切關注週五最新非農數據，華爾街預計 11 月非農就業新增 57.3 萬，高於 10 月的 53.1 萬。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

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