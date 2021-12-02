第三季全球智慧手機出貨3.4億支 季增6%、年減6%

周四 (2 日)Counterpoint 公佈最新全球手機出貨報告，第三季全球智慧手機出貨量達 3.42 億支，季增 6%，但年減 6%，低於去年第三季的 3.656 億支。

報告內容顯示，三星在今年第三季仍保持出貨第一的寶座，其智慧手機出貨季增 20%，達 6930 萬支。蘋果方面則因為 iPhone 12 系列和 iPhone 13 系列加持，第三季的出貨量年增 15%，達 4800 萬支。

小米第三季出貨量則下滑至 4440 萬支，年減 5%，季減 15%，下滑主因是受到零組件短缺的影響。至於 realme 則是在第三季出現有史以來最高的出貨量，達 1620 萬支。

以各地區銷售情況來看，亞洲地區排名前三均是陸廠，分別是 vivo、小米、oppo，市佔率為 17%、16%、14%。北美地區則是蘋果獨霸，三星、摩托羅拉分居二、三名，該三大廠市佔率分別為 48%、34%、8%。

(圖片: AFP)

歐洲地區則是三星取回優勢，以市佔 34% 穩居第一，蘋果、小米位居二、三名，市佔率分別是 20%、19%。至於拉丁美洲與中東非洲地區也是三星的天下，市佔排名第一。

此外，Counterpoint 也公布功能機的出貨量，第三季全球功能機出貨量季增 12%，但年減 16%。當中，中東及非洲地區成為最大的功能機市場，第三季的比重年增 38%，而印度則被擠下至第二，不過其在全球比重也從去年同期的 36% 增長至 38%；北美市場出貨量則是大跌 44%，其次則歐洲下挫 40%。

以功能機品牌市佔來看，基本保持不變，itel、HMD 和 TECNO 分別繼續佔據前三名的位置。

