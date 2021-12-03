美財長葉倫：Omicron可能對全球經濟構成「重大威脅」

美國財政部長葉倫周四（2 日）在路透舉辦的「Next」會議上表示，新冠變種病毒 Omicron 可能會加劇供應鏈問題、抑制需求從而造成全球經濟成長放緩。

葉倫表示，由於今年年初的 Delta 變種病毒出現，造成美國經濟嚴重放緩，對於最新的 Omicron 病毒可能會造成多大的影響仍存在很大的不確定性。

葉倫說：「雖然 Omicron 存在很多不確定性，但有可能造成重大問題，我們目前仍在評估，但願不會造成經濟嚴重放緩。」

葉倫表示新冠病毒可能會加劇供應鏈問題，並推高通膨，同時也可能會抑制需求導致經濟成長放緩，而這將緩解部分通膨壓力。

新型變種病毒 Omicron 的傳播擾亂了金融市場，並讓各國政府緊縮旅行與工作場所限制，美國周四傳出首例該病毒的社區傳染案例。

葉倫在會議上也表示，她準備不再用「暫時」一詞來形容目前的通膨狀況，恰好呼應美國聯準會（Fed）主席鮑爾本周稍早的言論。

葉倫說：「我準備好放棄『暫時』這個詞，該詞彙並不適用對現況的描述。」

此外，葉倫不認為高通膨是拜登政府今年稍早的刺激計畫推動，雖然她承認該計畫可能在一定程度上導致通膨，但通膨飆升的主因是供應鏈問題與供需間的不平衡。

葉倫表示，Fed 應該密切關注薪水上漲的情況，以避免再度出現 70 年代具破壞性且持久的「工資與物價螺旋上升」（wage-price spiral）的情形。