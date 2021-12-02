IKKA-KY看谷底已過 明年營運迎二大成長動能

能率集團旗下第一化成控股 IKKA-KY(2250-TW) 今 (2) 日召開法說會，董事長胡湘麒表示，營運谷底已過，隨著車用晶片短缺因素趨緩，主要產品之一 EPB 銷售復甦可期，明年第二季更有望導入 NISSAN 車系，另外，最大客戶住友電裝明年展望轉好拉貨可期，將成二大營運主要動能，至於電動車布局，隨著主要客戶 TOYOTA 發展，預料 2-3 年後效益將發酵。

日本 TOYOTA 缺料問題也逐漸緩解，IKKA 今日公告，11 月合併營收為 3.02 億元，月增 7.31%，年減 16.93%，回到 4 個月來高點。

胡湘麒指出，日本 TOYOTA 日前宣布 12 月產能回復正常，並發表首台概念電動車 bZ4X，年底啟動預接單動作，並在明年量產，屆時有望引進台灣銷售，中長期計畫是 2025 年前推 7 款「TOYOTA bZ」系列的純電動汽車。

IKKA 汽車客戶全為日系車廠，其中 TOYOYA 占比超過 50%，隨著 TOYOYA 搶搭電動車趨勢，胡湘麒表示，將持續在次世代汽車零組件領域進行發展，主流產品 EPB 電子手 (駐) 煞車系統明年隨著自動化生產設備導入後，生產效率及成本將進一步優化，而電裝系統也將導入新的中階車款，預期產量將有所提升。

胡湘麒強調，展望明年，隨著日本車廠產能回復正常，加上汽車終端售價受到缺料影響而漲價，營運谷底已過，預期重新回到樂觀成長軌道。