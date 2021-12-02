追趕特斯拉！通用汽車聯手南韓浦項化學組合資企業

隨著通用汽車瞄準超越電動車領導品牌特斯拉，週三 (1 日) 通用汽車宣布，將和韓國浦項化學 (Posco Chemical) 組建一家合資企業，雙方將通過該合資企業在北美建造一家工廠，生產關鍵的電池材料 (CAM)，擴大電池生產規模。

通用汽車正努力趕上電動車龍頭企業特斯拉，去年 5 月通用汽車和 LG Chem (LG 化學) 合資成立的 Ultium Cells LLC 企業，週三通用汽車宣布與韓國浦項化學 (Posco Chemical) 組建一家合資企業，提供 Ultium Cells 工廠的電動汽車關鍵原材料。

通用汽車全球產品開發、採購和供應鏈執行副總裁 Doug Parks 表示：「我們與浦項化學合作是快速擴大美國電動汽車生產規模並推動電池性能、品質和成本創新戰略的關鍵部分。本公司正在建立一個以北美為重點的可持續、彈性的電動汽車供應鏈，涵蓋從原材料、電池製造和回收的整個生態系統。」

通用汽車瞄準超越電動領導品牌特斯拉 (圖片：AFP)

浦項化學執行長稱：「榮幸與通用汽車共同參與全球電池供應鏈項目，通過密切合作創新電池材料，並基於我們一流的產品開發、量產能力和原材料競爭力，為加速電動汽車的普及做出貢獻。」

通用汽車和浦項化學已簽署了一份不具約束力的條件書，以組建一家合資企業，並預計很快將簽署最終合約。

通用汽車計畫從 2020 年到 2025 年在電動和自動駕駛汽車上投資 350 億美元，2025 年在全球推出超過 30 款電動汽車，其中三分之二以上在美國上市，計畫到 2030 年，北美和中國超過 50% 的工廠能夠生產電動汽車。

通用汽車執行長兼董事長 Mary Barra 受訪時表示，到 2025 年，通用汽車在美國的電動汽車銷量「絕對」可以趕上特斯拉。

週三午盤截稿前，美國汽車大廠通用汽車 (GM-US) 上漲 2.87%，特斯拉 (TSLA-US) 小漲 0.75%。