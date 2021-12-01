〈美股盤後〉鮑爾放鷹考慮加速Taper 道瓊大跌逾650點

週二 (30 日) 新冠病毒變種 omicron 持續入侵多國，莫德納 (Moderna) 執行長表示可能需要新的疫苗來對付 Omicron，美股主要指數暗黑開盤，盤中時段，聯準會主席鮑爾稱可能會加速縮減購債計畫 (Taper) 後，恐慌指數 VIX 急升，美股拋售潮加劇，終場道瓊收跌逾 650 點。

政經消息， 聯準會主席鮑爾與美國財長葉倫 (Janet Yellen) 一同出席參議院作證，鮑爾週二 (30 日) 承認，關於通膨，是時候放棄「暫時性」的措辭，而且 Fed 考慮提前幾個月結束縮減購債 (Taper)。

白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 表示，白宮有信心，國會可以在聖誕節前通過 1.75 兆美元的《重建美好法案》(Build Back Better Act)。

德國《商報》(Handelsblatt) 報導，歐盟將在週三正式發布規模約 3000 億歐元 (約台幣 9.5 兆) 的「全球門戶」(Global Gateway) 戰略計畫，擴大對亞洲、非洲、巴爾幹半島等發展中國家的投資，以抗衡中國的「一帶一路」。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 2.6 億例，死亡數突破 521 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 80 億劑疫苗。

週二 (30 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 652.22 點，或 1.86%，收 34,483.72 點。

那斯達克指數下跌 245.14 點，或 1.55%，收 15,537.69 點。

標普 500 指數下跌 88.27 點，或 1.9%，收 4,567 點。

費城半導體指數下跌 77.3 點，或 1.98%，收 3,833.2 點。

標普 11 大板塊全部淪陷，通訊服務、公用事業和必需消費品板塊跌幅最大。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅蘋果一枝獨秀。蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.16%；臉書 (FB-US) 下跌 4.01%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.50%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.53%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.79%。

道瓊成分股以 Salesforce 領跌。Salesforce (CRM-US) 下跌 3.97%；旅行家 (TRV-US) 下跌 3.58%；3M (MMM-US) 下跌 3.51%；美國運通 (AXP-US) 下跌 3.52%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 3.39%。

費半成分股多收黑。AMD (AMD-US) 下跌 2.19%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.10%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.60%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.66%；美光 (MU-US) 下跌 2.48%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.73%。

台股 ADR 僅聯電獨強。台積電 ADR (TSM-US) 跌 1.79%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.48%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.75%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.64%。

企業新聞

美國藥廠莫德納 (MRNA-US) 下跌 4.36% 至每股 352.43 美元。莫德納執行長 Stephane Bancel 警告，新冠疫苗對 Omicron 變異株的有效性可能會降低。牛津大學表示，關於 Omicron 的數據有限，但沒有證據顯示疫苗不能預防 Omicron 引發重症。

生技藥廠 Regeneron (REGN-US) 下跌 2.73% 至每股 636.53 美元。Regeneron 稱，雞尾酒抗體療法對 Omicron 可能無效，正進一步分析 Omicron 對變體序列的潛在影響，全面性的影響將在進一步測試後公布，若現有療程無效，公司已有研發替代抗體的備案計畫。

美國食品藥物管理局 (FDA) 專家諮詢小組週二以 13 票 (同意) 對 10 票 (反對) 緊急批准美國製藥巨擘 Merck(默沙東、默克) 的新冠口服藥，儘管對該藥的有效性、安全性及是否能抵抗新變種病毒存在疑問。Merck (MRK-US) 週二收紅 0.027%，盤後受此消息影響，其股價續揚近 1%。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.16% 至每股 165.30 美元。蘋果被視為市場不確定性期間的避風港，Needham 分析師 Laura Martin 表示，投資人週二會買入蘋果的主因是，蘋果擁有龐大的現金流，能夠承受經濟放緩。

Meta (FB-US) 下跌 4.01% 至每股 324.46 美元。英國競爭與市場管理局 (CMA) 週二求臉書母公司 Meta 出售動態圖片 (GIF) 共享平台 Giphy。

Salesforce (CRM-US) 下跌 3.97% 至每股 284.96 美元。該公司第三季財報獲利和營收表現亮眼，但第四季財測不如華爾街預期。

經濟數據

美國 9 月 FHFA 房價指數年增率報 17.7％，前值 18.5%

美國 9 月 FHFA 房價指數月增率報 0.9％，預期 1.2%，前值 1.0%

美國 11 月芝加哥 PMI 報 61.8，預期 67.0，前值 68.4

美國 11 月諮商會消費者信心報 109.5，預期 110.0，前值 111.6

華爾街分析

摩根大通發布報告表示，新冠變種病毒株 Omicron 不會令全球股市漲勢脫軌，純屬「偶發性挫折」，對市場持謹慎樂觀的態度。

FBB Capital Partners 研究主管 Mike Bailey 表示：「由於 Omicron 威脅到經濟增長，投資人可能預計鮑爾將延後 Taper，然而，他做了一個大轉變並暗示更快 Taper，這嚇壞了市場。」

LPL Financial 首席市場策略師 Ryan Detrick 表示，「鮑爾最終承認通膨並沒有像任何人希望的那樣迅速消失，這只是雪上加霜，結果可能是 Fed 將加快縮減購債規模，這讓市場感到擔心。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主