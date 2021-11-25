想當蘋果、特斯拉股東？這平台就能輕鬆買全球股票

全球股市頻創新高，無懼疫情氣氛持續熱絡，吸引很多投資新手進場。國內外皆然，也因股市行情熱絡，當沖交易盛行。由於美股三大指數漲勢驚人，新一代的投資人更進一步瞄準美股，透過複委託或銀行理財帳戶進行海外股票交易。

美股漲勢強勁 海外股票交易夯

從去年 (2020)3 月低點以來，全球漲勢最犀利的股市，莫過於道瓊工業指數、標普 500 指數、那斯達克指數等三大美股。而且道瓊及標普近期更雙雙再度創下新高紀錄，自去年 3 月 20 日至今年 10 月 25 日止，道瓊、標普 500 及那斯達克漲幅分別約為 86%、98% 及 120%。

美股三大指數齊揚，成分股股價也是飛天，以蘋果、亞馬遜、微軟、Alphabet、臉書、特斯拉等六家企業為例，統計至今年 10 月 25 日，市值都已經超過上兆美元。

特別是電動車熱潮夯，特斯拉近期傳出獲得美國租車巨擘赫茲 (Hertz) 的訂單，股價猶如開飆車，成為全美第一家晉身為兆美元俱樂部的汽車製造商。摩根士丹利分析師甚至將特斯拉目標價從每股 900 美元上調至 1200 美元。

國人除了投資台積電、鴻海、聯發科等台灣龍頭企業，若想投資現今最夯的特斯拉，又或者是蘋果、臉書、谷歌、網飛、亞馬遜等世界級的大公司，該怎麼做呢？

其實很方便，只要透過銀行信託就能當全球一流公司的股東。以「滙豐股票全能通」平台為例，無論是美股、港股，或是 ETF、債券、外匯等… 都能投資；而且平台架上提供高達 2,000 多檔美股知名標的，免盯盤靈活掛單可以讓投資人做多元化的資產配置；同時可以設定專屬觀察名單及客製化產品新聞服務，不錯漏任何投資訊息。

此外，開戶流程較簡單，不用額外開證券戶或匯資金到海外平台，只需要申請滙豐網銀安全的一站式帳戶，就能利用滙豐股票全能通即時下單，進行 24 小時零時差的全天候交易，買賣美國及香港的股票、ETF 及基金等多樣化投資商品。另外還能享有滙豐銀行豐富的專業資源，如專員解決相關問題與狀況，並提供全方位財富管理配置建議及理財工具、針對投資者客製化產品資訊，操作介面簡單快速，讓投資人輕鬆成為世界前百大龍頭公司的股東。

透過滙豐股票全能通買美股也能「隨買隨賣」?

雖然全球股市驚驚漲，但投資變數也不少，例如近期的能源危機、高通膨、供應鏈短缺、中國限電令等等，讓股市常常大起大落，震盪劇烈，這也是為何當沖交易風行的原因之一。因為當天買賣完股票，即可不用管明天會發生甚麼事情，降低了擔憂股市大反轉的風險。

而美股個股波動度高，投資人常利用波動的機會以及隨買隨賣的交易操作，除了降低波動風險也兼顧提升購買力，把握賺取更多報酬的機會。

該如何參與美股隨買隨賣交易呢？除了網路券商、國內券商複委託等方式之外，亦可透過「滙豐股票全能通」平台。就方便性及手續費來說，該平台均優於網路券商及複委託，雖然網路券商不用手續費，但會收取國際匯費或出金處理費，而滙豐股票全能通不用把錢匯到海外，不會收取這些費用。而且手續費約 0.3%~0.5%，比複委託 0.5%~1% 的平均市場行情，來得低。

網路時代來臨，開啟了投資無國界，若想要輕鬆買賣海外優質公司的股票，滙豐股票全能通是不錯的選擇。不用匯款到海外，就能當全球龍頭企業的股東，而且該平台提供一站式帳戶整合服務，能瀏覽所有的存款暨投資帳戶，免除資金分散調度的麻煩，讓投資理財帳戶更能輕鬆掌握交易時機、一目了然。(了解更多平台訊息: https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/512918108;320631288;d)

〈延伸閱讀〉

點綠成金！滙豐銀行力推 ESG 基金、綠色貸款