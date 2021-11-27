世衛警告各國勿對Omicron倉促行動 拜登不甩仍祭旅行禁令

週五 (26 日) 世界衛生組織 (WHO) 緊急召開會議，警告全球領袖不要對來自新型新冠變種病毒 omicron 做出下意識的反應，倉促行動，但為了防堵「Omicron」入侵，美國等多國仍祭出旅行限制。

最早在非洲波札那發現的新變種病毒「B.1.1.529」已在當地、南非、以色列、香港和比利時傳出案例，世界衛生組織週五緊急召開會議，顧問小組建議將「B.1.1.529」列為「值得關注」 (variants of concern)，並將變種病毒株命名為「omicron」。

世衛將新變種病毒「B.1.1.529」命名為「omicron」 (圖片：AFP)

世衛表示，初步證據表明，由於 omicron 經過高度突變，傳染力可能超過 Delta 變異株，現有的疫苗可能保護力有限。目前需要數週時間才能了解該變種如何影響疫情診斷、治療以及疫苗研發。

世衛還警告，全球領袖不要對來自新型新冠變種病毒 omicron 做出下意識的反應，倉促行動，建議應採取視風險而定的科學作法。

omicron 來勢洶洶已導致全球多國對非洲多國實施入境限制，週五俄羅斯、加拿大、愛爾蘭、土 耳其、挪威、歐盟成員國陸續實施入境限制，美國也隨後跟進。

美國總統拜登週五宣布，從下週一開始對南非、波札那、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、莫三比克及馬拉威等 8 個國家洲國家的旅行實施限制。

拜登稱，新措施是以美國國家過敏及傳染病研究所主任福奇 (Anthony Fauci) 為首的防疫團隊討論後得出的結論。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 2.60 億例，死亡數突破 518 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 78.6 億劑疫苗。