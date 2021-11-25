〈能源盤後〉美庫存增加 市場靜待OPEC+回擊 原油小幅收低

週三 (24 日) 交易，原油期貨價格小幅收低，係因美國原油庫存增加，且交易者正等待 OPEC + 對多國協調釋放戰略儲備的回應。

1 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 11 美分或 0.1%，收每桶 78.39 美元

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 6 美分或 0.1%，收每桶 82.25 美元。

美國能源資訊署 (EIA)公布，上週 (11/19 止) 原油庫存增加 100 萬桶、汽油庫存減少 60 萬桶、蒸餾油庫存增加 200 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週原油庫存減少 130 萬桶、汽油庫存不變、蒸餾油庫存減少 90 萬桶。

貿易團體 API 週二晚間公布，上週原油庫存增加 230 萬桶、汽油庫存增加 60 萬桶、蒸餾油庫存減少 150 萬桶。

週二在白宮宣布美國將釋出戰略原油儲備 (SPR) 5000 萬桶，並與中國、印度、日本、韓國和英國共同努力降低能源價格後，原油期貨價格強勁收高。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 報告指出：「昨日的價格走勢可以解釋為，市場數日前就已經預料了這一步，這是一把達摩克里斯之劍，事先已經讓油價大幅下跌。」

OPEC + 先前已拒絕了美政府和他國政府加速增產的呼籲，目前仍遵守每月放寬生產配額 40 萬桶 / 日的增產速度。該組織定於下週舉行會議。

目前，交易者想知道 OPEC + 是否會取消既定的增產，以回應這回多國釋出 SPR 的舉措。

然而，目前尚不清楚美國是否會將這 5000 萬桶全部投入市場，因為在使用的互換安排下，必須首先由私人石油公司拿走，之後再含利息返還。Fritsch 表示：「如果沒有嚴重的供應短缺，這些公司不太可能會利用這種選擇，除非他們獲得額外的激勵。因此，可以想像 5000 萬桶這目標數字將不會完全用完。」



Pepperstone 研究主管 Chris Weston 表示：「有鑑於 API 數據，這風險是，庫存沒有如預期般下降，我們可能甚至看到原油庫存小量增加。但我們認為，這個 API 數據沒有對原油價格構成任何真正的擔憂，但原油庫存增加超過 300 萬桶將對原油多頭構成風險。」

美國市場週四因感恩節假期休市，因此交易者較往常提早看到大量數據，包括原本週四才會公布的天然氣庫存週報。

EIA 公布，上週天然氣庫存減少 210 億立方英呎。根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期上週減少 230 億立方英呎。

1 月交割的天然氣期貨價格上漲 10.10 美分或 2%，收每百萬 Btu 5.0680 美元。

貝克休斯公布 (原訂週五公布)，本週美國活躍的石油鑽機平台數量增加 6 個，達 467 個。