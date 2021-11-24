美釋出SPR無濟於事？ 專家提三因素解釋為何油價將維持高檔

白宮周二 (23 日) 宣布釋出戰備儲油 (SPR) 的決定，盼能平抑高漲的油價，然而，分析師認為這項計畫不會帶來多大幫助，有三大因素將使明年油價繼續處於高檔。

美國政府昨日宣布將釋放 5,000 萬桶 SPR，且將與中國、印度、南韓、日本和英國等全球主要石油消費國共同協調，藉由釋出 SPR 來為油價降溫，消息宣布後，昨日油價不跌反漲，周三截稿前則小幅下滑。

CFRA 高級股票分析師 Stewart Glickman 認為，釋放 SPR 的決定就像使用阿斯匹靈來舒緩頭痛一樣，短期內可能獲得緩解，但不會帶來太大幫助。

美國汽車協會 (AAA) 數據顯示，截至 11 月 23 日，全美汽油價格平均每加侖為 3.40 美元，已較 1 年前漲逾 6 成，但 Glickman 認為油價可能繼續上揚，甚至輕鬆攀至 3.70 美元。

晨星公司 (Morningstar) 研究報告指出，三大主要因素可能在明年推動油價續揚，首先是 OPEC+，該組織堅持穩步增產計畫，實際上石油供應赤字仍在持續擴大。

TortoiseEcofin 投資組合經理 Rob Thummel 預計，明年石油需求將超過疫情前水平，但 OPEC + 的增產速度可能跟不上需求增速。

第二項因素在於拜登政府的綠能政策。CFRA 表示，雖然事實聽來殘酷，但推廣潔淨能源的崇高目標，正在幫助推升天然氣價格，也就是說，任何有效壓制原油增量供應的政策都會使價格上揚，而綠能政策似乎做到這一點。

最後是投資人帶來的影響。相較於過去在繁盛時期大灑錢以推動探勘和生產項目，為了挽回投資人的心，近年來，油氣探勘與生產商 (E&P) 試圖將多餘的現金流，以股息或庫藏股的形式來回饋股東。

晨星報告指出，一旦油氣探勘與生產公司的資本支出持續緊縮，進而減少石油增量供應來源，庫存恐暴跌至 5 年來最低水平，並拉升油價。