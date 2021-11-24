美股重點新聞摘要2021年11月24日

今日操盤前瞻

南韓、紐西蘭 11 月利率會議

美國第三季 GDP & 核心 PCE

小摩：蘋果 iPhone 在中國銷量 10 月強勁回升

週二 (23 日) 摩根大通 (小摩) 分析師 Samik Chatterjee 表示，10 月份中國 iPhone 出貨量強勁回升，暗示 iPhone 13 系列銷售強勁。閱讀全文...

美等國釋出 SPR 恐延後 OPEC + 增產進度 原油業者：抑制價格效果有限

隨著美國總統拜登周二 (23 日) 宣布將與中、日、印度等國釋放戰略儲油 (SPR)，分析師預測 OPEC+ 將不得不延後至少 2 個月的增產計畫，頁岩油商也普遍認為釋放 SPR 並不會抑制油價上揚，且無法解決供需失衡。閱讀全文...

Zoom 上季營收、用戶增速放緩 分析師大砍目標價 股價挫逾 14%

視訊會議軟體商 Zoom (ZM-US) 周二（23 日）早盤股價一度挫跌逾 17%，終場下跌 14.71% 至每股 206.64 美元，原因是該公司 2022 會計年度第三季財報的用戶成長數連兩季低於預期、營收成長速度減緩，不僅引發投資人擔憂，也讓華爾街分析師紛紛下調目標價。閱讀全文...

日本擬撥款 6000 億日圓扶植半導體業 逾半補助台積電

日經新聞周二 (23 日) 報導，日本政府將透過 2021 財政年度的追加預算，編列 6,000 億日圓 (約新台幣 1,450 億元) 支持半導體供應商在日本設廠，且當中的三分之二將用來補助台積電 (2330-TW)(TSM-US)。閱讀全文...

土耳其總統捍衛降息 里拉單日崩落 15% 宛如自由落體 今年接近腰斬

自稱「利率敵人」的土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）捍衛該國央行近期的降息決議，並誓言在「經濟獨立戰爭」中取得成功，導致土耳其里拉周二 (23 日) 崩跌 15%，今年來共已貶值 45%，為全球最差。閱讀全文...

FSB 公布最新 D-SIBs 名單 小摩成全球「大到不能倒」銀行榜首

金融穩定委員會 (Financial Stability Board, FSB) 周二 (23 日) 公布最新全球系統重要性銀行 (D-SIBs) 名單，建議摩根大通、高盛和法國巴黎銀行調升額外資本緩衝要求，摩根大通更重返名單榜首，成為全球最具系統重要性的銀行。閱讀全文...