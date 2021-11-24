〈美股熱門股〉百思買前景看淡重挫12% Dollar Tree商品擬漲價勁揚9%

百思買需求疲軟、成本攀升前景黯淡 重挫 12.31%

百思買 (BBY-US) 儘管第三季財報表現優於預期，但在需求疲軟與運輸瓶頸增加成本的負面影響下，周二（23 日）股價重挫 12.31% 至每股 121.01 美元。

百思買 2022 會計年度第三季（截至 10/30）營收報 119.1 億美元，經調整後每股獲利 20.8 美元，皆優於 Refinitiv 分析師預估的 115.8 億與 1.91 美元。第三季淨利報 4.99 億美元，高於去年同期的 3.91 億美元。

百思買第三季同店銷收成長 2%，優於公司先前預估的下降 3%，不過仍遠低於去年同期的成長 22.6%。

該公司預估第四季營收將落在 164 億至 169 億美元之間，同店銷售額將成長 1% 至 2%。

此外，百思買小幅調高今年營收預期，以反映第三季營收，預估全年營收將落在 518 億至 523 億美元之間，高於先前預估的 510 億至 520 億美元，同店銷售額將成長 10.5% 至 11.5%，優於先前預估的 9% 至 11%。

不過分析師擔心，隨著消費者支出轉向旅遊和娛樂等其他領域，百思買銷售恐怕下滑，而這也可能迫使百思買在供應鏈相關成本高昂的情況下，為了提升營收大舉促銷筆記型電腦、智慧型手機等。

該公司財務長 Matt Bilunas 表示，目前還在推動新的營利方式，包括會員計畫、廣告以及往醫療保健領域擴張。

富國銀行分析師表示，雖然第四季的財測可能較為保守，但由於 10 月提前舉行黑色星期五活動的風險以及會員計畫、促銷增加、投資等因素對利潤受到的壓力，似乎會蔓延到 2023 會計年度，未來營收大幅上漲的可能性較小，給予該股中立 (Equal weight)，目標價從每股 135 美元下調至 125 美元。

Dollar Tree 祭漲價策略改善獲利 勁揚 9.17%

美國 1 美元商店 Dollar Tree(DLTR-US) 雖然第三季財報表現略低於分析師預期，但表示將在 2022 會計年度第一季漲價，把多數原價 1 美元商品漲至 1.25 美元，以應對攀升的成本，消息激勵周二股價勁揚 9.17% 至每股 144.71 美元。

Dollar Tree 第三季（截至 10/30）營收年增 3.9% 至 64.2 億美元，經調整後每股獲利 0.96 美元，皆略高於 FactSet 調查分析師預估的 64.1 億與 0.97 美元。該公司第三季同店銷售額成長 1.6%。

Dollar Tree 執行長 Michael Witynski 表示，所有商品將於 2022 會計年度第一季調漲，使公司明年毛利率回到以往 35% 至 36% 的區間，而且提高價格也將擴大商品種類與尺寸，再次創造暢銷商品。

全球供應鏈中斷導致貨運成本上升，削弱企業獲利能力，Dollar Tree 表示，第三季運費成本明顯高於預期，且短期內還會持續下去。

Dollar Tree 預估第四季每股獲利將介於 1.69 至 1.79 美元區間，根據 Refinitiv IBES 數據，分析師平均預估為 1.75 美元。

美光、威騰電子獲分析師升評 分別上漲 1.85%、6.32%

NAND Flash 大廠美光 (MU-US) 及威騰電子 (WDC-US) 獲瑞穗證券分析師青睞，看好未來記憶體需求改善，將兩家公司股票評等上調至買入 (Buy)，激勵周二股價分別上漲 1.85% 和 6.32%。

瑞穗證券分析師 Vijay Rakesh 表示，新的數據顯示個人電腦、伺服器、手機等實際需求正在改善，因此上調兩家公司股票評等並提高目標價。美光新的目標價為每股 95 美元，高於之前的 75 美元，威騰則是每股 75 美元，高於之前的 55 美元。

Rakesh 預估第一季個人電腦與筆記型電腦產量只會比去年同期下降 0% 至 5%，優於先前預估的下降 10% 至 15%。此外，單是個人電腦需求可能比去年同期成長 5%，優於華爾街分析師普遍預估的將減少 2% 至 3%。

另外推動需求成長因素包括中國需求增強、亞馬遜 (AMZN-US) 與 Google 等伺服器主機訂單增加，還有元宇宙與虛擬世界的投資。

Rakesh 在 10 月時曾預估美光與威騰電子上半年的記憶體需求前景疲軟，把兩家公司評等下調至「中性」（Neutral）。