蘋果提告以色列間諜軟體公司NSO

週二 (23 日) 蘋果對以色列網路情報公司 NSO 集團與其母公司提出訴訟，對其監控和針對蘋果使用者的行為究責，要求賠償超過 75,000 美元。

今年 7 月國際特赦組織發布的一份報告顯示，NSO 集團對各國政府提供其開發的軍用級間諜軟體「飛馬」 (Pegasus)，導致全球至少 5 萬個手機遭監控，其中包括人權倡議者、記者、企業主管以及政治人物。

使用 NSO 軟體的政府已能夠成功入侵 iPhone，使用蘋果未知的方法監視用戶數據，為了試圖阻止 NSO 持續向其客戶提供 Pegasus，蘋果週二對 NSO 及其母公司提起訴訟，同時蘋果致力於對 NSO 發出永久禁令，禁止該企業使用任何蘋果軟體、服務或裝置。

蘋果軟體工程資深副總裁 Craig Federighi 表示：「像 NSO Group 這樣受到國家政府指使的攻擊者花費上百萬，甚至上千萬美元使用先進的監控科技，而未受到有效的問責。我們需要改變這個現象。蘋果裝置是市面上極其安全的消費者硬體，然而，私營公司開發並由國家支持的間諜軟體，變得更加危險。」

蘋果安全工程與架構主管 Ivan Krstić 表示，這次採取的行動將發出一個明確的訊息：「在自由的社會中，以強大國家支持的間諜軟體作為武器、攻擊想讓世界變得更美好的人，是不可接受的行為。」

多倫多大學 Citizen Lab 主任 Ron Deibert 表示：「NSO 這類的僱傭間諜軟體公司，助長世上最嚴重的侵犯人權行為和跨國壓迫行為，同時讓自己和投資者致富。我讚賞蘋果追究他們的濫用行為、要求他們負起責任，並希望蘋果此舉有助於為所有因 NSO 魯莽行為而受害的人伸張正義。」

蘋果 (AAPL-US) 週二亦宣布以 1,000 萬美元資助網路監控研究人員與倡議者。