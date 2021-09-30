〈美股熱門股〉Netflix利多加持漲逾2% Dollar Tree祭漲價措施股價飆漲16%

Netflix 兩利多加持 上漲 2.61%

Netflix(NFLX-US) 進軍遊戲界有進展，加上影集〈魷魚遊戲〉大受歡迎，投行 KeyBanc 看好前景給予增持（Overweight）評等，激勵周三（29 日）股價上漲 2.61% 至每股 599.06 美元。

Netflix 周二宣布買下首個遊戲工作室 Night School Studio 以利遊戲服務發展，凸顯以遊戲為發展重點的決心，不過 Netflix 共同執行長 Ted Sarandos 表示，目前還未確定首款遊戲亮相時間。

此外，近期推出的影集〈魷魚遊戲〉（Squid Game）引起全球瘋迷，投行 KeyBanc 表示，該劇的成功對 Netflix 相當有利，影集內容與用戶產生共鳴，將再次推動用戶成長，替營運增添動能，將 Netflix 目標價訂在每股 645 美元，意味著該股還有 7% 的上漲空間。

不過另一家投行 Benchmark 卻保持對 Netflix 賣出（Sell）評等，僅將該股目標價從每股 448 美元上調至 493 美元。

Benchmark 表示，雖然〈魷魚遊戲〉大獲好評，但不太可能是 Netflix 在第四季會員數成長的關鍵，此外 Benchmark 也淡化 Netflix 收購遊戲工作室的消息，稱對前景不會有太大影響。

Dollar Tree 調漲商品價格 股價飆漲 16.49%

美國 1 美元商店 Dollar Tree(DLTR-US) 礙於供應鏈受阻、勞力短缺與通膨推高成本等因素，宣布店內商品價格調高至 1.5 美元不等的價位，漲價消息振奮其股價周三狂飆 16.49% 至每股 100.51 美元。

Dollar Tree 並宣布庫藏股規模增加 10.5 億美元，從 14.5 億美元提高至 25 億美元。

Dollar Tree 執行長 Michael Witynski 表示，漲價反映成本，也是為了測試消費者反應，此波調整後公司將能推出新商品，例如冷凍肉類或季節性產品，有望帶動買氣。

Jefferies 分析師 Corey Tarlowe 在報告中寫道：「新商品推出不但可以改善用戶消費體驗，也提高供應鏈靈活性，對該公司同店銷售有所助益。」Tarlowe 表示，考量到近期成本攀升，增加供應鏈的靈活度最為重要。

摩根大通分析師 Matthew Boss 表示，商品漲價並非意味著初衷改變，最重要的是管理層的估價任務，決定每商品庫存單位的總價，並指出 Dollar Tree 有機會擴大客源、提高銷售生產率、更妥善運用固定成本，增添獲利動能。

不過瑞銀分析師 Michael Lasser 表示，Dollar Tree 的漲價舉動是有風險的，部分商品調漲還不至於改變 Dollar Tree 的 1 美元購物特色，但必須謹慎應對，一不小心可能會流失大量客戶。

默克新冠口服藥有所斬獲 上漲 2.41%

美國製藥公司默克（Merck）(MRK-US) 周三宣布，公司的試驗性新冠病毒口服藥 Molnupiravir 能有效對抗 Delta 病毒，股價應聲上漲 2.41% 至每股 75.09 美元。

默克傳染病與疫苗負責人 Jay Grobler 表示，當前對抗新冠病毒的藥物都是針對病毒的刺突蛋白，而刺突蛋白是分辨變種病毒的關鍵，但新冠口服藥 Molnupiravir 作用機制不同，因此隨病毒變種可能具備防護力。

默克表示，數據顯示在感染過程的早期投藥最有效。此外，默克目前正在與合作夥伴 Ridgeback 進行兩項抗病毒藥物的三期試驗，一項用於治療新冠病毒，另一項用於預防，Grobler 說第一項研究將在 11 月初完成，數據很快會出爐。