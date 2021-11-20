〈熱門股〉藥華藥紅血球增多症新藥取得美藥證 創近3年高

藥華藥 (6446-TW) 旗下治療真性紅血球增多症 (PV) 新藥 P1101 獲得美國藥證，成為美國 FDA 首個核准的 PV 一線用藥，激勵本周股價連日跳空漲停，周五鎖在 172.5 元，創 2019 年 2 月以來新高。

藥華藥開發的真性紅血球增多症 (PV) 新藥 P1101，為全球首個核准用於 PV 的第一線長效型干擾素治療用藥，陸續取得歐盟、台灣、瑞士及以色列藥證，上 (10) 月也獲韓國上市取可，此次拿下最重要的美國市場，累計共有 7 張藥證。

藥華藥指出，該新藥美國 FDA 核准的仿單使用範圍較歐盟廣，所有真性紅血球增多症 (PV) 成人病患均可使用，據市場調查，美國約有 16 萬多名 PV 病患，藥華藥初步目標要治療超過 8 萬人。

藥華藥初估每位病人每年平均藥價約 500 萬元，半年可達美國 8 成醫療保險覆蓋率，且治療逾 8 萬名病患。

藥華藥目前市面上最大競爭者為美國藥廠 Incyte 開發的 jakafi，該藥品為 PV 二線用藥，jakafi 上市後第 7 年美國銷售額達到 10 億美元；去年全年該藥品全球銷售額達 32.77 億元，年增 17%，其中美國銷售額 19.38 億元，年增 15%、美國以外市場則有 13.39 億元，年增達 2 成。