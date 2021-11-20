一銀獲利亮眼 董座邱月琴預告年終超過7個月

第一金 (2892-TW) 核心子公司第一銀行獲利靚，連帶也將反映在員工酬勞獎金，金控暨銀行董事長邱月琴今 (20) 日受訪時透露，銀行員工年終獎金預估將超過 7 個月。

邱月琴今天出席銀行與永樂迪化商圈的台灣 Pay 推廣活動，她在受訪時表示，一銀員工年終獎金包括績效獎金、超盈餘獎金與員工酬勞等部分，合計將超過 7 個月。

至於調薪部分，邱月琴也說，包含年度考績晉薪的部分，預計調薪幅度也將超過 4%。

根據第一金自揭財務數據，第一金今年前 10 月稅後純益 176.91 億元，其中核心子公司一銀獲利貢獻比將近 9 成，累計前 10 月稅後純益達 158.72 億元，較去年同期增加 14%。

提及景氣展望部分，邱月琴則說，隨著全球景氣復甦，台灣今年經濟表現也相當不錯，從明年經濟成長率可望超過 4% 來看，預期明年銀行業務成長目標至少是 10% 以上。

邱月琴今天與銀行總經理鄭美玲連袂造訪永樂迪化商圈，推廣台灣 Pay 業務，即日起到 12 月 31 日止，在迪化街商圈、永樂市場使用第一銀行台灣 Pay 掃碼支付，不限消費金額均享 10％現金回饋，單筆最高回饋 100 元，活動期間每戶最高回饋 300 元，讓民眾振興經濟的同時也能省荷包。

