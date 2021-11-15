藥華藥紅血球增多症新藥年平均藥價500萬元 目標治療逾8萬人

藥華藥 (6446-TW) 今 (15) 日舉行法說，外界關注，治療真性紅血球增多症 (PV) 新藥 P1101、商品名 BESREMi 取得美國 FDA 藥證後的銷售策略，執行長林國鐘表示，初估每位病人每年平均藥價約 500 萬元，半年可達美國 8 成醫療保險覆蓋率，且治療逾 8 萬名病患。

藥華藥指出，該新藥美國 FDA 核准的仿單使用範圍較歐盟廣，所有真性紅血球增多症 (PV) 成人病患均可使用，據市場調查，美國約有 16 萬多名 PV 病患，藥華藥初步目標要治療超過 8 萬人。

藥華藥取得 PV 藥證後，預計 3-4 周後將會先把新藥放在經銷商第三方物流倉庫，只要經銷商開始出貨，藥華藥便可有營收貢獻。

市場競爭方面，藥華藥提到，目前市面上最大競爭者為美國藥廠 Incyte 開發的 jakafi，該藥品為 PV 二線用藥，目標治療人數約 2.5 萬人，上市後第 7 年美國銷售額達到 10 億美元；去年全年該藥品全球銷售額達 32.77 億元，年增 17%，其中美國銷售額 19.38 億元，年增 15%、美國以外市場則有 13.39 億元，年增達 2 成。

另一款潛在競爭者為美國製藥廠 Protagonist Therapeutics 正在研發的新藥，目前正在執行二期臨床試驗，主要治療 PV 一線病患，預計 2024 年上市後，將可涵蓋 7 萬名病患。

P1101 其他適應症方面，藥華藥治療原發性血小板增多症 (ET) 全球三期臨床試驗，收案人數已過半，達 87 位病患，預計明年第二季完成收案。