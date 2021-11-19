〈美股盤後〉Nvidia蘋果神助攻 標普那指費半締新高

週四 (18 日) 蘋果全自動駕駛汽車 (Apple Car) 最早可能在 2025 年問世，激勵其股價登上新高，Nvidia 暴漲逾 8%，台積電 ADR 漲逾 3%，激勵標普、那指和費半指數締造歷史新高紀錄，不過思科重擊之下，道瓊收跌逾 60 點。

數據方面，美國上週初領失業救濟金人數續徘徊於疫後新低，報 26.8 萬人，續領人數也繼續探低，至 208 萬人，激勵華爾街買氣。

政經消息方面，拜習會後，中國宣布將動用其原油儲備來冷卻飆升的能源價格後，油價對全球供應增加的預期不屑一顧，能源股仍失去動力。

市場聚焦下屆聯準會主席人選？美國總統拜登於週二表示，「未來四天內」將宣布聯準會 (Fed) 主席提名人選，但白宮發言人莎琪週四表示，拜登總統可能會在 11 月 25 日美國感恩節假期前做出決定。

此外，為回應中國政府侵犯人權的行為，外媒報導，拜登正考慮對 2022 北京冬奧會進行外交抵制，美國任何官員將不會參加該冬奧會。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 2.55 億例，死亡數突破 512 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 75.5 億劑疫苗。

新一波疫情在歐洲捲土重來，英國醫學雜誌上最新的 8 項研究的評論顯示，戴上口罩會使染疫風險降低一半以上，洗手也是如此。與此同時，社交距離則會讓風險降低四分之一。

週四 (18 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 60.1 點，或 0.17%，收 35,870.95 點。

那斯達克指數上漲 72.14 點，或 0.45%，收 15,993.71 點。

標普 500 指數上漲 15.87 點，或 0.34%，收 4,704.54 點。

費城半導體指數上漲 68.5 點，或 1.79%，收 3,900.0 點。

標普 11 大板塊有 4 大板塊收紅，非必需消費品、資訊科技和醫療保健領漲，能源、公用事業和金融領跌。

焦點個股

科技五大天王僅 Meta 收黑。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.85%；Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 0.61%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.21%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 4.14%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.63%。

道瓊成分股漲跌互見。思科 (CSCO-US) 大跌 5.51%；美國運通 (AXP-US) 下跌 1.89%；3M (MMM-US) 下跌 1.7 %；家得寶 (HD-US) 上漲 2.79%；沃爾瑪 (WMTUS) 上漲 0.86%。

費半成分股以 NVIDIA 領漲。NVIDIA (NVDA-US) 暴漲 8.25%；AMD (AMD-US) 上漲 2.43%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.09%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.77%；美光 (MU-US) 上漲 2.07%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.51%。

台股 ADR 集體揚升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.64%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.18%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.59%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.05%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 週四拉尾盤大漲 2.87% 至每股 157.89 美元，創下歷史新高，市值來到 2.59 兆美元。蘋果突破自動駕駛關鍵里程碑後正加速推出全自動駕駛汽車，預計約四年內問世，華爾街分析師，時間不是問題，到 2025 年蘋果汽車問世的機率達 60%-65%。

柯爾百貨公司 (Kohl's) (KSS-US) 和梅西百貨公司 (Macy's) (M-US) 財報看俏，顯示出消費者需求仍然強勁，兩家公司週四分別暴漲 10.62% 和 21.21%。梅西百貨週四還宣布重新考慮 2023 年前關閉 60 家門店的計劃，以大力發展電子商務。

繪圖晶片龍頭 Nvidia (NVDA-US) 暴漲 8.25% 至每股 316.75 美元。該公司週三盤後公布 2022 會計年度第三季財報，在遊戲、元宇宙、筆電和車輛自動駕駛的話題延燒下，Nvidia 營收與各項業務表現都寫下新高。

思科 (CSCO-US) 大跌 5.51% 至每股 53.63 美元。思科週三盤後公布會計年度第四季獲利優於分析師預期，但該公司預期，下半年依舊面臨供應鏈和成本問題。

阿里巴巴 (BABA-US) 暴跌 11.13% 至每股 143.60 美元。阿里巴巴 2021 年第 3 季財報 (2022 財年第 2 財季) 營收達人民幣 2006.9 億元，調整後淨利潤為人民幣 285.2 億元，年減 39%。

科技股「女股神」伍德 (Cathie Wood) 領軍的方舟投資 (ARK Invest) 近期幾乎清倉所有剩餘的 Zillow 股票，並警告數位房地產平台最近的困境或預告房地產市場將面臨大麻煩，Zillow (ZG-US) 大跌 4.67% 至每股 57.31 美元。

格芯 (GFS-US) 上漲 2.50%。週四全球第四大晶圓代工廠格芯 (GlobalFoundries，格羅方德) 與福特宣布達成一項不具約束力的「戰略合作」協議，旨在增加格芯對福特的晶片供應量。

經濟數據

美國上周 (11/13) 初領失業金報 26.8 萬人，預期 26 萬人，前值自 26.7 萬人上修至 26.9 萬人

美國上周 (11/6) 續領失業金報 208 萬人，預期 212 萬人，前值自 216 萬人上修至 220.9 萬人

華爾街分析

失業數據顯示勞動力市場正持續復甦，但勞動力市場的失衡訊號都可能引發對更高薪資和通膨的擔憂，促使 Fed 加快升息，從而損害經濟成長。

DeBusschere 表示，雖然上週初請失業金人數並未超出預期，而且只是一個數據，但任何加劇勞動力參與不確定性的因素都將成為股市的問題。

Penn Mutual Asset Management 投資組合經理 George Cipolloni 表示：「消費者正按標價購買任何貨架上的商品，這對零售業利潤率非常有利，建議投資人持有小型股。」

LPL Financial 技術策略師 Scott Brown 稱：「科技股仍然是提高生產力的關鍵因素，而且業績成長最快，這否意味著投資者應該再次將所有資產轉移到成長股上？我們不一定這麼認為，我們仍將在成長股和價值股間尋找機會。」

瑞銀全球財富管理首席投資長 Mark Haefele 表示，在政策刺激減少和周期股表現優異的環境下，未來 6 個月標普可能會觸及 5,200 點，較當前水平漲約 11%。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主