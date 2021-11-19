美國連鎖藥局CVS擬3年收掉約900間門市 拚數位轉型

美國連鎖藥局 CVS Health 周四（18 日）表示，未來三內將收掉 900 家門市重組業務，以因應消費者網路購物的消費模式。

CVS 在新聞稿中表示，未來將會把更多精力放在數位成長上，並將其門市從提供流感疫苗到診斷測試，轉型為醫療保健一條龍服務的門市。

CVS 預計關閉門市計畫將從明年春季開始，每年將關閉約 300 家門市，關閉總店數將占其在美國近 1 千萬家門市的 9% 左右，但並未透露將收掉那些地區的門市。

此外，CVS 也並未透露此次轉型潮將會有多少員工遭裁員，但表示將會輔導被裁員工轉職就業。

隨著疫情加速顧客改變消費習慣，越來越多人在網路配藥、透過路邊取藥購買個人護理用品，或者遠端視訊看診，CVS 因此決定開始重組業務，以便吸引更多顧客消費。

CVS 未來門市將有三種不同型態，一種是提供初級的保健服務，第二種為「HealthHubs」的新型商店，提供治療治療常見疾病、篩檢慢性病，以及心理治療師預約等服務，第三種是保留一般傳統藥局模式，提供處方藥領取以及日用品購物。

CVS 執行長 Karen Lynch 表示，傳統零售模式仍是公司的營運策略基礎，但仍專注自身現有的競爭優勢，加速擴大數位營運。

CVS 表示，預計 2021 會計年度第四季會有 10 億至 12 億美元的資產減損支出，合每股約 0.56 至 0.67 美元，與計畫中的關閉門市有關，其中包括減記營運租賃、財產與設備成本。

因此，該公司將 2021 全年稀釋後每股獲利（按一般公認會計準則計算）從 6.13 至 6.23 美元下調至 5.46 至 5.67 美元，由於經調整後每股獲利不考慮資產減損支出，因此指引保持不變，仍為 7.9 至 8 美元。

截稿前，CVS(CVS-US) 股價上漲 2.86%，每股暫報 95.38 美元。