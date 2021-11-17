日本10月出口成長放緩 汽車外銷大減36%

日本 10 月出口額年增 9.4% 至 7 兆 1840 億日圓，成長率連續 5 個月下滑，其中汽車出口大減 36.7%，受疫情嚴重打擊。另外在原油飆高影響下，進口額增加近 3 成。10 月貿易收支報 673 億日圓逆差，連續 3 個月出現赤字。

日本財務省 17 日 (週三) 公布最新貿易統計數據顯示，10 月汽車出口年減 36.7% 至 6692 億日圓，主因東南亞 COVID-19 疫情所導致的供應鏈混亂，導致汽車產量受到限制。以出口台數來看，減少 35.7%。日本近期汽車出口額曾連續數月出現 2 位數成長，如今明顯降溫。

以出口地來看，美國市場年增 0.4% 至 1 兆 3030 億日圓。汽車出口雖減少 46.4%，但半導體製造設備增長 72.1%，建設用的重型機具等也增長 49.6%。

亞洲市場年增 15.0% 至 4 兆 2447 億日圓，出口額創下 1979 年 1 月以來新高。日本銷往巴基斯坦等地的鋼鐵製品大幅成長 76.4% 。雖然以數量來看只增加 1 成，但是鋼鐵製品的出口額似乎受到價格影響而大幅攀升。銷往台灣的半導體製造裝置等，也是帶動日本出口的因素。

銷往中國市場的出口額成長 9.5% 至 1 兆 5968 億日圓。歐洲市場也成長 12.1%。

日本 10 月的進口表現方面，總金額年增 26.7% 至 7 兆 2514 億日圓。以阿拉伯聯合大公國 (UAE) 為主的原油進口增加 81% 至 6175 億日圓。煤炭進口增加 2.3 倍，液化天然氣進口增加 67.6%，能源相關進口帶動整體進口額增長。