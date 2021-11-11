日本為鞏固半導體生產 將支援設備汰舊換新及火災對策

日本政府針對日本國內半導體工廠的設備更新等，將新設補助金。這是由於日本大多數半導體工廠的設備老舊，另外在廠房的防火對策方面也將提供部分金援。

日本政府打算新設的這項補助金，有別於吸引台積電 (2330-TW) 到日本設廠的補助金，主要目的是為了確保日本自身的半導體生產能力。

日本政府計畫將相關費用編列在 2021 年度的修正預算案，中央政府和執政黨有進行金額的討論，經濟產業省也有要求數千億日圓的相關費用。在援助對象方面，將涵蓋生產 MCU、功率半導體等的現有工廠。

關於補助上的具體內容，日本政府在全新生產設備及系統的導入費用方面，將給予部分援助；主要目的是為了提升產品良率和生產效率。另外在防火對策及企業營運持續管理 (BCM) 方面、也將給予部分補助，希望在不幸遇到火災等其他災害時，能夠降低生產中斷等風險。

日本經濟產業省曾於 2019 年時表示，日本國內有 84 座半導體工廠，數量是全球第一，只不過其中多數都已相當老舊。

部分設備老舊的工廠，有可能放棄設備更新、並將生產據點轉移至成本更低的東南亞國家或中國；補助金的提供也是為了預防類似問題的發生。

此外，在 COVID-19 疫情的衝擊之下，供應鏈的混亂也可能波及半導體的進口，後果更可能影響到範圍廣大的業種。而相關補助金的提供，可望讓日本國內的半導體生產繼續維持下去、並提升效率。

而在防火方面的補助，則是有鑑於先前瑞薩電子的火災事故，不僅讓全球性的半導體短缺問題更加嚴重，也波及各大汽車製造商的生產，盼能減少類似問題的發生。

日本經濟產業省大臣萩生田光一在 11 月 10 日的記者會上提到，希望各式半導體都能確實的在日本國內生產，這對供給上的安定、還有從經濟安全保障的觀點來看都極為重要。