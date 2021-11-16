Mazda全新跨界休旅CX-50正式亮相 2022在美上市

日本汽車製造商馬自達 (Mazda) 在 16 日 (週二) 當天，以線上方式公開了全新 SUV 車款「CX-50」。針對北美市場所堆出的 CX-50，將於 2022 年在美國工廠展開生產。

馬自達在 16 日發表的全新 SUV 車款 CX-50，是該公司今 (2021) 年 10 月宣布的 3 款全新跨界休旅 (CUV) 系列當中的頭號打者，將於明年在北美市場推出。

CX-50 在外型設計和行駛性能方面，都迎合美國市場的戶外活動需求，特別強化了車輛的越野能力，車身尺寸比起以往的 CX-5 也要來的更長、更寬，行李廂的容量也更加寬廣，實用性也因而加分許多。

Mazda CX-50 (圖片擷取自 Mazda 官網)

負責統籌市場行銷的馬自達董事青山裕大表示，在都會和大自然比鄰的北美市場、CX-50 是一款適配的新車，他對將來 CX-50 的銷售表現寄予厚望。

北美馬自達 (Mazda North America) 公司總裁兼執行長的 Jeff Guyton 提到，他希望到了 2020 年代中期、馬自達在北美的新車銷量能增加 3 成左右。

Guyton 在 CX-50 發表會後的訪談指出，今年馬自達在美國的銷量將達到 33 萬輛左右，高於去年在晶片短缺影響下的約 28 萬輛。截至今年 10 月底，馬自達在美國市場的銷量增加 30%、約 29.3 萬輛。

另外，尺寸更大的 CX-70 以及 CX-90，都將於 2023 年之前陸續上市，屆時也可望推升銷量。Guyton 期待到了 2020 年代中期，馬自達在美國市場的新車銷量可衝高到 45 萬輛水準。