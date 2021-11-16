〈紐約匯市〉美元升抵16個月新高 本周零售銷售受矚目  

美元對一籃子貨幣周一 (15 日) 升抵 16 個月新高，今年全年有望寫下六年來最大漲幅，反映通膨飆升和聯準會 ( Fed) 可能更鷹派的預期，投資人也關注本周將出爐的零售銷售數據，一窺美國消費動能在高通膨下是否仍保持強勁。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.3% 至 95.462，是去年 7 月以來最高，尾盤上漲 0.274%，報 95.394。

美股周一開高後走軟，美國 10 年期公債殖利率回升至 1.61%，從上周二的一個月低點 1.42% 反彈。

美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 出現 1990 年以來最快年增速，讓人對 Fed 通膨暫時論的說法打上問號，也開始揣測利率可能以比目前料想更快的速度上升。

FXStreet.com 資深分析師 Joseph Trevisani 說：「交易就像回到 1990 年代，每個人高度關注 Fed 下一步。」

美元需求上周五一度減弱，因當天密大 11 月消費者信心意外驟降到 10 年最低，凸顯通膨飆升的疑慮。但在歐洲和英國央行官員表達對經濟成長和通膨擔憂後，美元需求在本周一回升。

投資人將關注周二的零售銷售數據，尋找美元走勢的線索。路透訪調的分析師預測，10 月零售銷售成長 1.1%。

City Index 資深金融市場分析師 Fiona Cincotta 說：「市場高度關注，想知道消費者信心下滑，是否會反映在零售銷售上。」

歐元走軟，也是助長 DXY 漲勢的力量之一。歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德持續打壓升息押注，她周一向歐洲議會表示，如果現在就為了平抑通膨緊縮貨幣政策，可能扼殺歐元區復甦。

她說，供應鏈瓶頸和飆漲的能源成本，將使高通膨持續時間比原本料想得久。

歐元兌美元貶至 16 個月低點，紐約尾盤下滑 0.49% 至 1

13865 美元。

歐元兌瑞士法郎觸及 18 個月低點，尾盤貶值 0.17% 至 1.0524。Monex Europe 資深外匯市場分析師 Simon Harvey 說，市場對歐元 / 瑞郎的興趣飆升，因為瑞郎是規避通膨時自然而然會想到的避險資產。

瑞士國家銀行 (央行，SNB) 委員 Andrea Maechler 說，瑞士通膨年增率目前約 1.2%，因此抑制瑞郎的升勢。但她重申，SNB 的外匯市場干預承諾仍在，避免任何瑞郎升值影響瑞士以出口為導向的經濟。

英鎊兌美元升值 0.16% 至 1.3429 美元。英國本周將有多個重要數據出爐，從就業、通膨到零售銷售，都將給投資人更多推斷英國央行 (BOE)12 月是否會升息的線索。英鎊兌美元上周五已經觸及今年低點。

截至周二 (16 日) 台灣時間約 6:00 價格：