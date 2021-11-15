葉倫：遏制住新冠肺炎疫情是降低通膨的關鍵

據報導，美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 表示，要控制並緩解通貨膨脹的關鍵，主要取決於是否能控制美國當地的新冠肺炎疫情。

葉倫在週日 (14 日) 接受採訪時表示，重要的是，應該要意識到通貨膨脹的原因是新冠肺炎疫情。「如果我們想降低通膨，我認為要在持續對抗疫情方面要取得進展，是我們目前能做的最重要的事。」葉倫說。

葉倫也重申，隨著經濟逐漸從疫情的衝擊中復甦，物價的漲勢預期將會在 2022 年下半年減弱。

她指出，當經濟復甦到一定水準時，民眾就再度出外用餐，市場對於旅遊、服務支出以及產品的需求將會逐步恢復正常。

葉倫也表示，勞動力供應也受到疫情的影響，勞動參與率出現明顯下降，至今仍未恢復。

通膨持續的威脅仍然是投資人關注的焦點，從「女股神」伍德 (Cathie Wood)、特斯拉執行長馬斯克到美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers) 都在討論這個話題。

儘管仍有部分人相信聯準會 (Fed) 的觀點，認為物價上漲是暫時的，但較長期的通膨預期正逐漸攀升，交易員紛紛提前押寶升息。

前美國聯準會主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 曾表示，雖然推高物價的部分因素可能只是暫時性的，但是政府債務上升和其他潛在壓力，可能會使通膨在長期內維持在高位。「不幸的是，通膨趨勢仍然指向遠高於過去 20 年約 2% 的平均水準。」葛林斯潘說道。