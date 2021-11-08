馬斯克抱稅收炸彈 特斯拉目標價上看1400美元

投行 Jefferies 週一 (8 日) 大舉調高特斯拉目標價，由原先的 950 美元升至 1400 美元，為華爾街券商當中最高的價位，重申股票評級為「買入」同時，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克可能出售其持有的特斯拉股票，引發週一特斯拉盤前股價下滑，開盤後直接下跌逾 4%。

全球首富馬斯克未來正面臨巨額稅單，他有一筆 2012 年獲得的特斯拉期權將於明年到期，期權本被美國政府視為員工福利或薪酬來進行徵稅，馬斯克又必須支付加州最高稅率，未來馬斯克恐將繳交共 150 億美元的稅金。

特斯拉執行長馬斯克 6 日舉行網路投票，他推文詢問超過 6280 萬的粉絲，他是否該出售其持有 10% 特斯拉股票？最終結果出爐，有 57.9% 的推特用戶認為「他 (馬斯克) 應該要賣。」投票結束後，馬斯克還承諾遵守民意調查的結果。

華爾街認為，馬斯克此舉已說明，無論如何，馬斯克可能已經準備好出售他的大量股份。而根據美國證券交易委員會 (SEC) 的一份文件，馬斯克的兄弟弟弟金巴爾 (Kimbal Musk) 也是特斯拉的董事之一，上週五出售其持有的 88,500 股票，

知名投資顧問 Brian Foley 表示，由於這些期權構成方式，如果馬斯克行使了期權，很可能就不符合稅收優惠待遇，這是一顆滴答作響的稅收定時炸彈。

Saxo 銀行首席投資長 Steen Jakobsen 表示：「先發制人地詢問公眾的策略是明智的，因為與證券交易所宣布大宗交易的傳統舉措可能是負面的特斯拉的故事。此舉可以消除這種負面意外，並讓馬斯克清算他在特斯拉的部分股份。」

馬斯克推文詢問賣股的冒險舉動，恰逢華爾街投行釋出最新看多特斯拉的觀點。

投行 Wedbush 分析師週一將特斯拉牛市目標價從每股 1,500 美元上調至 1,800 美元，理由是潛在的電動汽車增速和龐大的中國市場。

與此同時，Jefferies 分析師 Philippe Houchois 週一在給客戶的一份報告中將特斯拉目標股價從 950 美元上調至每股 1,400 美元。

Houchois 稱，就像 2020 年一樣，特斯拉價格向傳統的 OEM (原始設備製造商) 發出了警告，同時也對原始設備製造商構成了挑戰。

Houchois 認為，隨著第三季自籌資金的加速增長，以及以品牌價格向銷量細分的前所未有的報酬，特斯拉今天看起來比大多數原始設備製造商規模更大，將把傳統的零和遊戲變成負和遊戲。