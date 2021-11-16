VanEck比特幣期貨ETF將於11/16上市 全美價格最低

VanEck 將在周二（16）日推出「VanEck 比特幣策略期貨 ETF」（VanEck Bitcoin Strategy ETF），交易代號「XBTF」，管理費用比目前上市的兩檔比特幣期貨 ETF 還要便宜。

該檔比特幣期貨 ETF 的操作費用比率（Expense Ratio）僅 0.65%，低競爭對手 ProShares Bitcoin Strategy ETF(BITO-US) 與 Valkyrie Bitcoin Strategy ETF(BTF-US) 的 0.95%，上市後將成為美國最便宜的比特幣期貨 ETF。

VanEck 周一（15 日）在一份聲明中表示，比特幣期貨 ETF 將於芝加哥選擇權交易所（Cboe）掛牌交易，由 VanEck 的活躍交易主管 Gregory Krenzer 管理，且由道富銀行（State Street）提供 ETF 操作、ETF 股票託管、基金會計與訂單處理等服務。

VanEck 數位資產產品總監 Kyle DaCruz 表示，雖然現貨比特幣 ETF 仍是關鍵目標，但公司很高興為投資人在建立數位數位資產上提供一個非常重要的工具。

VanEck 上周五收到美國證券交易委員會（SEC）的評論，稱其計畫上市的 VanEck 比特幣 ETF 無法解決對比特幣可能受市場操作的潛在擔憂，因此否決其上市申請。

比特幣期貨 ETF 與直接投資比特幣不同，比特幣期貨 ETF 是追蹤以現金結算的期貨合約，而不是比特幣本身的價格，在期貨合約到期時，必須支付換約成本，通常會損害 ETF 的表現。

截稿前，根據 Coingecko 數據，比特幣價格報 64,407.37 美元，24 小時內上漲 0.8%。