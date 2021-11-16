Lucid預定訂單破1.7萬輛價值逾13億美元 明年產能目標2萬輛

電動車新創公司 Lucid (LCID-US) 周一 (15 日) 表示，第三季預訂訂單持續增加，目前訂單價值已超過 13 億美元，此外，該公司維持明年產能 2 萬輛的目標，預計 2023 年底年產能有望直衝 9 萬輛。

Lucid 表示，第三季電動車預訂量達 1.3 萬輛，價值約 13 億美元，目前預訂量已超過 1.7 萬輛，該公司相信明年將能實現 2 萬輛產能目標，同時 Lucid Air 將額外推出三版本。不過， Lucid 坦承全球供應鏈瓶頸仍帶來風險，正在積極採取措施應對。

Lucid 執行長 Peter Rawlinson 表示，第三季已於亞利桑那州 AMP-1 廠開始生產預定訂單車輛，且該廠房的二期工程已破土動工，預計將增加 285 萬平方英尺的工廠空間。

Lucid 預計，未來擴大 Lucid Air 產能和增加「Project Gravity」 SUV 的生產後，該公司 2023 年底時年產能將能上看 9 萬輛。

Lucid 周一收盤上漲 4.16% 至每股 44.88 美元，該股自 7 月 26 日透過特殊目的收購公司 (SPAC) 上市以來已上漲 85%，當時籌資 40 多億美元，目前市值約為 730 億美元。

除了 Rivian 被視為特斯拉潛在對手，Lucid 憑藉著其電池續航力媲美市面設電動車款，也被看好挑戰實力。執行長 Rawlinson 過去曾任特斯拉 Model S 的首席工程師。

與 Rivian 相同，Lucid 在 9 月份才開始生產電動車，並在 10 月 31 日開始少量交車。該公司短期首要目標是提供低於 600 輛的限量 Lucid Air Dream Edition，該款車要價 16.9 萬美元，充電一次能行駛 520 英里 (約 837 公里)，未來將開始出貨售價 13.9 萬美元的標準版。