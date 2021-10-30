特斯拉股價締新高 十月漲勢驚人

全球電動車龍頭特斯拉十月漲勢驚人，週五 (29 日) 其股價再創新高，並迎來近一年最大月度漲幅。

本月特斯拉利多消息不斷，月初特斯拉以創紀錄的第三季交車量揭開序幕，20 日公布的優異財報表現也讓投資人信心滿滿。

特斯拉 25 日拿到美國租車集團 (Hertz) 的 10 萬輛汽車大單消息傳出後，特斯拉股價狂飆，市值衝破 1 兆美元。

週五特斯拉 (TSLA-US) 收紅 3.43%，每股 1,114.00 美元，市值來到 1.1 兆美元，月漲幅達 43.65%，創自 2020 年 11 月以來的最大單月漲幅。

特斯拉旗下 Model 3 好消息不斷 (圖片：AFP)

特斯拉旗下 Model 3 好消息不斷

特斯拉 Model 3 車型近期成為首款在歐洲銷量最高的電動汽車之外，在新加坡銷量也傳出佳績。

新加坡政府政策轉彎後，特斯拉終於在今年 2 月進軍星國市場，對進口汽車課徵重稅，新加坡買車是出了名的貴，在星國開賣的特斯拉入門款 Model 3 為全球最貴，價格高達近 20 萬新元 (約 14.83 萬美元)，約美國售價的近 4 倍。

然而，特斯拉在新加坡買氣扶搖直上，9 月份特斯拉就成爲新加坡第六大最受歡迎的汽車品牌，銷量達 314 輛，超越 NISSAN、Audi 等汽車品牌。

NTU 電動汽車專家 Niels de Boer 表示，加國被壓抑的需求相對較大，現在供應已到位，特斯拉很可能正在處理大量的積壓已久的訂單。

週一 (25 日) 汽車數據分析商 Jato Dynamics 的數據，特斯拉 Model 3 成爲歐洲最暢銷的汽車，這是電動汽車銷量首次超過燃油車，顯示汽車市場正加速轉型的跡象。

Piper Sandler 分析師 Alexander Potter 樂觀預計，特斯拉全球銷量將在 2030 年達到 1150 萬輛左右，拿下全球車市龍頭的寶座，他還將特斯拉目標價從 1,200 美元升至華爾街最高水平 1,300 美元，積極看多特斯拉後市。