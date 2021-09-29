藥華藥完成美FDA查廠 11月中旬有望取得藥證

藥華藥 (6446-TW) 表示，美國食品藥物管理局 (FDA) 已完成台中廠 GMP 查廠作業，結果並無重大缺失，後續待旗下治療真性紅血球增多症 (PV) 新藥 P1101 藥證結果，預計完成審查日期為 11 月 13 日。

藥華藥指出，美國 FDA 於 9 月 20 日至 9 月 28 日進行查廠，於總結會議中提供 483 報告顯示沒有重大缺失，且對於產品上市流程，無品質上的顧慮，另外則要求公司在 15 個工作日內回覆其他資料事項。

藥華藥開發的真性紅血球增多症 (PV) 新藥 P1101，為全球首個核准用於 PV 的第一線長效型干擾素治療用藥，預估美國市場約有 10 萬人有用藥需求，除了在今年初提出藥證補件申請外，陸續完成查廠作業，預計藥證完成審查日期為 11 月 13 日。

藥華藥表示，真性紅血球增多症 (PV) 為骨髓增多性腫瘤 (MPN) 疾病的一種，疾病進程可能從血液濃稠、脾臟腫大、引發血栓、中風危險等，最嚴重會演變成急性骨髓白血病 (AML)，影響病患存活與生活品質。

據研調機構數據顯示，美國約有 15 名 PV 患者，可分為高風險及低風險族群，其中，高風險族群包含 60 歲以上高齡者或曾有血栓病史，有較高的心血管疾病風險。美國 PV 患者現行治療方法，包括放血、低劑量阿斯匹靈、仿單外使用之愛治膠囊 (Hydroxyurea) 與干擾素，及二線用藥 Jakafi 開發的藥物 Ruxolitinib。