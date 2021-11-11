〈紐約匯市〉通膨數據炒熱升息預期 美元反彈1%至逾15個月高點  

美元對一籃子貨幣周三 (10 日) 勁揚，升抵逾 15 個月高點，主因當日稍早公布的美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 年增率衝上 1990 年迄今最高，使市場對聯準會 (Fed) 可能比意料中提早升息的預期轉濃。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.96% 至 94.876，是逾 15 個月高點，也止住本周前兩日的頹勢。

美國勞工部周三公布，10 月 CPI 較去年同期增 6.2%，超過分析師預期的 5.8%，較 9 月加速上揚。若與 9 月相比，CPI 增加 0.9%，是四個月來最大漲幅。

Quadratic 資本管理公司創辦人 Nancy Davis 說，雖然 Fed 已經宣布 11 月中旬將開始縮減購債，但通膨一路上揚，可能迫使 Fed 提前升息。「假如通膨不消退，Fed 可能需要以更快的速度縮減購債，並且展開升息，這將打擊股票和債券。」

獨立外匯分析師 Erik Bregar 說，美元盤中漲勢擴大，有一部分得力於歐元 / 美元選擇權到期，以及美國 30 年期公債標售疲軟帶動殖利率上揚。

美元強勢之際，歐元、日圓、英鎊、澳幣都走弱。歐元兌美元尾盤貶值 1% 至 1.1481 美元，稍早一度觸及 1.1480，是 2020 年 7 月 21 日以來最低。

美元兌日圓從一個月低點反彈，上揚 0.89% 至 113.875 日圓，盤中一度升至 114 日圓。

英鎊兌美元貶 1.12% 至 1.3406 美元，盤中曾貶至去年 12 月 23 日以來最低。英鎊偏弱除了反映美元強勢反彈，另一個影響因素是英國和歐盟因北愛問題持續緊張。

澳幣兌美元下滑 0.64% 至 0.7330 美元，稍早最低曾貶至 0.7327 美元，是 10 月 13 日迄今低點。紐元也走軟 0.95%。

在通膨數據帶動下，比特幣一度跳漲至 6.9 萬美元歷史新高，但之後反轉下滑，紐約尾盤下跌 1% 至 66221.75 美元。

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