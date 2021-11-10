煤炭飆漲 中國10月PPI年增13.5%再創新高

中國國家統計局周三 (10 日) 公布 10 月工業生產者出廠價格 (PPI) 年增 13.5%，再創新高；消費者物價指數 (CPI) 則年增 1.5%，兩數據之間的「剪刀差」擴大至 12 個百分點，同樣再創新高，加劇停滯性通膨危機。

全球能源短缺、油氣價格飆升，使中國 10 月 PPI 繼續上攻，年增 13.5% 高於經濟學家預期的 12.3%，且較上月揚升 2.8 個百分點。

統計局解讀，10 月 PPI 漲幅持續擴大，歸因於國際輸入性因素，疊加國內主要能源和原材料供應偏緊影響，尤其煤炭價格上漲較多。數據顯示，煤炭開採和洗選業價格上漲 20.1%，煤炭加工業價格上漲 12.8%，合計影響 PPI 上漲約 0.74 個百分點。

過去幾個月，中國的生產者價格一直在快速上漲，首先是因為全球大宗商品價格上漲，然後是全國電力吃緊導致的限產。這也促使中國當局推出一系列措施來穩定煤炭和其他大宗商品的價格，以協助生產商因應成本上升和紓緩電力短缺。

CPI 方面，年增 1.5% ，增幅較上月擴大 0.8 個百分點；統計局解讀，反映特殊天氣、部分商品供需矛盾及成本上漲等因素綜合影響。雖然消費者物價仍然溫和，主要是因為豬肉價格下跌，但有跡象顯示食品價格或將攀升。

在此之下，中國 10 月 CPI、PPI 年增率的剪刀差從上月的 10 個百分點，擴大到 12 個百分點，幅度同樣再創新高，凸顯製造業者面臨的巨大成本壓力，並加劇停滯性通膨危機和結構性風險。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，近期 PPI 處於高位，PPI 與 CPI「剪刀差」難以縮窄，降低小微企業融資成本更為迫切，11 月人行有可能再度實施全面降準。