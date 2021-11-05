〈美股熱門股〉派樂騰Q1虧損擴大崩跌28% Roku第三季營收遜色跌7%

派樂騰 Q1 虧損擴大 盤後崩跌 28.25%

健身器材商派樂騰（Peloton）(PTON-US) 周四（4 日）盤後公布第一季財報，由於健身器材需求逐漸疲軟、再加上受供應鏈問題影響，銷售成長放緩，虧損超乎預期，盤後股價重摔 28.25% 至每股 61.75 美元。

派樂騰第一季營收年增 6% 至 8.052 億美元，遠不及去年同期的 250% 成長，顯示銷售明顯放緩，第一季淨損報 3.76 億美元，合每股虧 1.25 美元，兩項成績皆遜於 Refinitiv 調查分析師預估的 8.107 億與 1.07 美元。

派樂騰第一季銷售成本飆升 148% 至 2.843 億美元，約占營收 35%，部分原因是投入大量資金在平價版飛輪車與 Tread 的廣告上。

派樂騰執行長 John Foley 在致股東的一封信上表示，考慮到與去年營收比較的落差、經濟復甦增加需求不確定性，以及供應鏈限制和大宗商品價格成本壓力，恐怕難以推算明年財測。

Foley 預計第二季成長將比預期慢，且近期營運能見度備受挑戰，因此下調財測，預估第二季營收將介於 11 億至 12 億美元，訂閱用戶將介於 280 萬至 285 萬人。

而明年全年營收將介於 44 億至 48 億美元之間，低於先前預估的 54 億美元，訂閱用戶將介於 335 萬至 345 萬人，低於先前預估的 363 萬人。

截至周四收盤，派樂騰股價今年迄今已下跌 43%，市值約為 260 億美元。

Roku 第三季營收遜色 下跌 7.74%

串流媒體 Roku(ROKU-US) 第三季營收遜色、新增活躍用戶成漲放緩，並給出低於分析師預期的第四季財測，利空消息影響周四股價下跌 7.74% 至每股 289.39 美元。

Roku 第三季營收年增 51% 至 6.8 億美元，略低於華爾街分析師預估的 6.84 億美元，第三季純益報 6,890 萬美元，合每股 0.48 美元，優於分析師 0.09 美元的預期。

Roku 預估第四季營收將介於 8.85 億至 9 億美元之間，盈虧介於虧損 500 萬美元至獲利 500 萬美元，皆遜於分析師預估的 9.46 億與 3,300 萬美元。

Roku 在致股東信中表示，第三季活躍用戶數增幅疲軟，原因是全球供應鏈中斷影響美國電視市場，預計供應鏈危機將持續到明年，並導致第四季的產品定價、供應量和廣告收入下滑。

Nikola 詐欺官司有解、拚今年交付電動車 飆漲 21.48%

電動車新創公司 Nikola(NKLA-US) 周四表示，目前正與 SEC 進一步討論以賠償金解決詐欺官司，此外，同日公布的第三季虧損優於華爾街分析師預估，利多消息激勵股價飆漲 21.48% 至每股 15.44 美元。

Nikola 表示，有望與 SEC 達成談判，以 1.25 億美元罰金解決詐欺官司，目前正等 SEC 投票表決。此外 Nikola 第三季每股虧損 0.22 美元，優於華爾街分析師預估的每股虧 0.26 美元，由於該公司處於起步階段，因此尚未有營收入帳。

Nikola 表示，預計今年將向經銷商與客戶交付多達 25 輛 Tre 氫能源電動半卡，符合 8 月下修後預估的 25 至 50 輛之間低端，早些時候預估的交付量為 50 至 100 輛。

Davidson 分析師 Michael Shlisky 在一份投資者報告中寫道：「Nikola 與 SEC 和解的可能性是正面的，因此可能會提振投資人信心。」