蘋果Fitness+攻向海外市場 派樂騰等健身股應聲下挫

蘋果在秋季新品發表會表示，旗下健身串流訂閱服務 Fitness + 將推出 6 種語言並登陸 15 個國家，導致派樂騰（Peloton）(PTON-US) 與減重公司 WW International(WW-US) 股價應聲挫跌 2.7% 與 4.6%。

蘋果最初只在澳洲、加拿大、愛爾蘭、紐西蘭、英國、美國 6 個英語國家推出 Fitness + 服務，不過在美國當地周二 (14 日) 的秋季發表會上，蘋果宣布將推出包括以西班牙語等語言製作的影片，計畫把服務拓展至法國、德國、義大利、西班牙等 15 個國家。

不僅如此，蘋果還預告今年秋天稍晚，Fitness + 會推出 「SharePlay 」集體健身功能，用戶可以同時與多達 32 個人一起運動。

此外 Fitness + 功能中還增加引導冥想功能，幫助用戶在日常生活中減輕壓力，培養堅強意志力。

冥想功能功能中有 9 大大主題：目的、善良、感恩、覺察、創造力、智慧、平靜、專注、韌性，用戶可選擇一種主題與 Fitness + 影片中的教練一同進行冥想，每次冥想時間約 5 至 20 分鐘。

除了影片課程，用戶還可將影片音訊上傳至 Apple Watch 的應用程式中，用戶可以隨時隨地冥想。

然而本次秋季發表會似乎沒有起到提振蘋果 (AAPL-US) 股價作用，其股價周二收盤下跌 0.96% 至每股 148.12 美元。