〈財報〉Peloton召修跑步機元氣大傷 Q4虧損擴大 盤後重挫6%

美國健身器材公司派樂騰（Peloton）(PTON-US) 周四（26 日）公布的 2021 會計年度第四季財報黯淡，不僅營收成長速度放緩，虧損也因召回跑步機成本上升而擴大，盤後股價重挫 6.21% 。

FY22 Q1 財測：

營收：8 億美元 vs. 10.1 億美元（市場預估）

毛利率：約 33%

經調整後 EBITDA：2.85 億美元

線上健身課程訂閱人數：247 萬人

FY22 財測：

營收：54 億美元

毛利率：約 34%

經調整後 EBITDA：3.25 億美元

線上健身課程訂閱人數：363 萬人

派樂騰警告，由於將原有飛輪車價格調降 20% 左右，短期內收益將受到影響，並且將重新調整業務結構轉向跑步機銷售。不過這類產品利潤低於周期性產品。

派樂騰不僅公布的 2022 會計年度第一季財測令人失望，目前也面臨大宗商品成本與運費上漲問題，該公司還計畫要在未來幾個月內擴大行銷支出。

此外派樂騰也在財報中透露，公司庫存核算方式有問題，對截至 6 月 30 日第四季的審查發現，內部財報管理有重大缺失，但過去財報結果不受影響。

FY21 Q4（截至 6 月 30 日）財報關鍵數據

營收：9.369 億美元 vs. 9.272 億美元（Refinitiv 調查分析師預估）

淨損：3.13 億美元 vs. 1.379 億美元（Refinitiv 調查分析師預估）

每股虧損：1.05 美元 vs. 0.45 美元（Refinitiv 調查分析師預估）

健身器材業務營收：6.533 億美元，年增 35%，占總營收 70%

訂閱營收：2.81 億美元，年增 132%

線上健身課程訂閱人數：233 萬人，年增 114%

派樂騰第四季營收年增 54% ，雖優於市場預期，但成長速度較第三季放緩，當時營收逾倍成長並超過 10 億美元。

營收成長放緩的部分原因是 5 月召回 Tread 和 Tread + 兩款跑步機，並暫時停止銷售。

派樂騰正面臨來自 Hydrow、Tonal、Lululemon 旗下等其他家庭健身同業的激烈競爭，且隨著疫情限制解除，越來越多消費者漸漸回到健身房或其他團體健身課程，派樂騰未來營收恐將面臨挑戰。

BMO 資本市場分析師 Simeon Siegel 表示，自派樂騰去年成為線上互動式健身市場唯一廠商以來，該領域競爭越來越激烈，從派樂騰祭出飛輪車折扣強化行銷的策略便可看出。

券商 Wedbush 分析師 James Hardiman 表示，如果新冠疫情加劇，甚至影響到到冬季健身房都無法營業，對派樂騰營收會是良性的催化劑。不過他也補充說，現在做出這樣的評估還為時過早，並在上月將派樂騰股票評等從優於大盤（Outperform）下調為中性（Neutral），部分原因是對未來的不確定性。

Cowen 分析師 John Blackledge 則維持優於大盤（Outperform）評等，他指出由於 Delta 病毒病例數增加，消費者重返反健身房的態度轉為消極，可能短暫推動派樂騰營運。