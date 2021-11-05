〈財報〉Uber Q3營收年增72% 唯遭滴滴持股拖累 虧損擴大 盤後挫逾2%

Uber (UBER-US) 週四 ( 日) 盤後公布第三季財報，營收雖年增 72%，但遭持有的滴滴出行股權拖累，虧損大於預期，盤後多空交錯，最近時跌逾 2%。

第三季 (9/30 止) 財報關鍵數據 vs. 分析師預期 (根據 Refinitiv 調查)

每股虧損：1.28 美元 vs. 33 美分

營收：48 億美元 vs. 44 億美元

淨損：24 億美元 (去年同期淨損為 10.9 億美元)

調整後 EBITDA：800 萬美元

Uber 第三季淨損 24 億美元，主要是由於其投資資產價值下降，尤其是滴滴，但持有的 Zomato、Aurora 和 Joby 股權有助於抵消部分損失。

Uber 還公布了首次調整後 EBITDA 獲利，實現了年底前的目標，第三季調整後 EBITDA 獲利 800 萬美元，扭轉了第二季調整後 EBITDA 虧損 5.07 億美元的局面。

儘管全球疫情限制有所放寬，但 Uber 鮮食外賣業務 Eats 動能依舊強勁。

Uber 第三季分部營收細項

行動部門

總預訂量: 年增 67% 至 99 億美元

營收：22 億美元

實收率 (Take rate)：22.3%

外賣部門

總預訂量: 年增 50% 至 128 億美元

營收：22.4 億美元

實收率 (Take rate)：17.4%

貨運部門

營收：4.02 億美元

外賣部門的營收持續超越其核心的共享乘車業務，但兩者間的差距正逐漸縮小。Uber 表示，其外賣配合商家已經增加至 78 萬家以上。

因疫情衝擊，Uber 一直受供需失衡問題困擾，導致價格上漲與等待時間拉長，但 Uber 美國業務顯示出自疫情復甦的跡象。Uber 第三季美國活躍駕駛年增近 60%，且 8 月底到 10 月底連續 10 週駕駛人數增加。

Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 法說會上表示，飆漲的價格已經下降近一半，同時等待時間平均不到 5 分鐘。

另一個復甦跡象是，Uber 稱往返機場的旅行量季增 35%、年增 203%。

出車趟數：16.4 億趟 (季增 9%、年增 39%)

每月活躍用戶人數 (MAPC)：1.09 億人 (季增 8%)

駕駛和快遞員收入總額：86 億美元

第四季財測

總預訂量：250 億美元至 260 億美元

調整後 EBITDA：2500 萬美元至 7500 萬美元

Uber 最大美國勁敵 Lyft (LYFT-US) 週二也公布了第三季財報，不僅營收優於預期，且連續兩季實現獲利，雖然活躍乘客數量不及預期，但駕駛正逐漸回歸。

最近時確認，Uber 週四收低 0.98%，盤後下挫 2.01%，報 44.36 美元。