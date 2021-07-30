Nikola暴跌！創始人面臨三項詐欺指控

週四 (29 日) 電動車新創公司 Nikola 創始人 Trevor Milton 遭到美國聯邦大陪審團以三項詐欺罪名起訴，受此負面消息影響，Nikola (NKLA-US) 股價開盤應聲下滑。

週四在一份長達 49 頁的起訴書上指控：「Trevor Milton 對個人、非專業投資者 (即散戶投資人) 透過社群媒體、電視、報章雜誌和採訪，直接向投資人做出虛假和誤導性陳述。」

起訴內容寫道：「Trevor Milton 在 Nikola 業務上幾乎全部做出了欺騙性和虛假的聲明。」

曼哈頓地區檢察官辦公室指控 Trevor Milton 犯有兩項證券欺詐罪，包括對該公司做出虛假的聲明和電匯欺詐。美國證券交易委員會 (SEC) 週四也對 Trevor Milton 提起民事證券欺詐指控。

Trevor Milton 對此詐欺指控不認罪，他週四繳納 1 億美元的保釋金後被釋放，並且被禁止和投資人聯繫。

Trevor Milton 律師團隊發布聲明：「Trevor Milton 在一個錯誤和無能的調查後被錯誤地指控。」

Nikola 曾被譽為下一個特斯拉，但自去年 9 月開始遭到做空機構興登堡研究公司 (Hindenburg Research) 披露 Nikola 創始人 Trevor Milton 多年來不實吹噓電動卡車的技術誇大不實、膨風訂單數量、還將研發進度造假，透過虛假宣傳誤導合作夥伴。

Trevor Milton 隨後辭去執行董事長一職，期望風波落幕，隨後，由於放空機構所出具的報告而遭到美國證監會調查，Nikola 股價開始一蹶不振。