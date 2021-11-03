美股重點新聞摘要2021年11月03日

今日操盤前瞻

中國 10 月財新服務業 PMI

美國 10 月小非農就業、Fed 利率會議

美股財報：Roku、高通 (盤後)

Nike 悄悄布局「元宇宙」 已申請虛擬物品商標

繼臉書 (FB-US) 改名成「Meta」聚焦「元宇宙」（Metaverse）發展後，運動用品大廠 Nike 也悄悄布局自己的元宇宙版圖，上月已提交新的商標申請，將用於虛擬物品交易。閱讀全文...

中方證實：32 國取消中國貿易關稅優惠

中國海關總署近日公告指出，歐盟 27 個成員國，與英國、加拿大、土耳其、烏克蘭等共 32 個國家，已停止給予中國「普遍性優惠關稅制度」(普惠制；GSP) 待遇。閱讀全文...

UA 上修全年營收展望 估年增 25% 開盤後跳漲 16%

受惠於強勁的運動服飾需求，Under Armour(UAA-US) 周二 (2 日) 盤前公布 Q3 財報優於華爾街預期，並上修全年營收展望，估較去年同期成長 25%，財報利好激勵 UA 股價跳漲 16%。閱讀全文...

BP：全球石油需求已重回每日 1 億桶上方

BP Plc 財務長 Murray Auchincloss 表示，全球石油需求已經回到了疫情爆發前曾出現的每日 1 億桶的關鍵水準上方。閱讀全文...

CNBC 調查：料 11 月開始縮減購債 最快將在明年 7 月升息

CNBC 周二（2 日）公布的一份調查結果顯示，多數市場投資人認為，美國聯準會（Fed）將在周三（3 日）宣布縮減購債的決定並於 11 月開始進行，而升息時間將大大早於先前預估，最快可能在明年 7 月升息。閱讀全文...