Nike悄悄布局「元宇宙」 已申請虛擬物品商標

繼臉書 (FB-US) 改名成「Meta」聚焦「元宇宙」（Metaverse）發展後，運動用品大廠 Nike 也悄悄布局自己的元宇宙版圖，上月已提交新的商標申請，將用於虛擬物品交易。

美國專利及商標局（USPTO）表示，Nike 於 10 月 27 提交 3 項商標申請，包括「Nike」、其著名口號「Just Do It」以及最具性徵性的打勾符號，並且在隔天又提出「Air Jordan」以及空中飛人符號商標申請。

Nike 提出商標申請。(圖片來源：CNBC)

Nike 對此消息並未回應，不過知情人士透露，Nike 考慮將在虛擬空間推出鞋子、服裝等虛擬產品，未來幾個月推出更多商品。

除了商標申請外，Nike 近期也在尋找元宇宙人才，根據徵才資訊，已開出包括鞋類虛擬材料設計師與其他虛擬設計師職缺，而且 Nike 在徵才訊息上寫道：「此職缺歸屬數位產品創造團隊，該團隊致力於開啟 Nike 的數位與虛擬革命。」

商標律師 Josh Gerben 表示，Nike 商標申請舉動很明顯就是對元宇宙概念的認可，並且意味著該公司可能會在虛擬世界推出並銷售旗下虛擬商品。

Gerben 說，Nike 此舉也是為了防止其他人未授權經許可擅自使用品牌商標，是為因應新時代保護自家商標的作法。

不過這並非 Nike 首次進軍虛擬世界，早在 2019 年 5 月，Nike 旗下品牌喬丹曾與遊戲《要塞英雄》（Fortnite）合作，遊戲中的人物可穿著 Nike 的運動鞋，此外，Nike 也與線上遊戲平台 Roblox(RBLX-US) 進行多次合作。

Nike 目前還在等待 2019 年 4 月申請的區塊鏈運動鞋專利「CrpytoKicks」通過，只要通過， Nike 擬用於非同質化代幣 (NFT)。

Nike(NKE-US) 股價周二上漲 0.9%，收在每股 167.83 美元。